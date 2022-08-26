Форвард СК Дніпро-1 може не переїхати в Серію А. Салернітана, яка цікавилася українцем, знайшла зіркову альтернативу.

Нещодавно повідомлялося, що 25-річний нападник збірної України близький до переїзду в Серію А. Але час спливає, а до закриття трансферного вікна залишилося менше тижня.

Довбик загадково відповів про можливий трансфер у Серію А

Салернітана почала пошук альтернативи Довбику. У поле зору італійців потрапив Міши Батшуаї – форвард збірної Бельгії, права на якого досі належать Челсі. Минулий сезон нападник відіграв у оренді за Бешикташ, а зараз повернувся в Лондон, де на нього не дуже розраховують.

Саме переможець ЛЧ 2020/21 складе своєрідну конкуренцію Довбику за місце в Салернітані. Італійський клуб підпише лише когось одного з них, повідомляє TMW з посиланням на Corriere dello Sport.

Половина прав на Артема досі належить данському Мітьюлланду, тому СК Дніпро-1 отримає від потенційного трансферу Довбика лише 50% суми. Тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали інший італійський клуб – Торіно. Чутки пов'язували найкращого бомбардира УПЛ 2021/22 і з Динамо, проте в Києві відхрестилися від можливого підписання форварда збірної України.

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