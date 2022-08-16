Салернитана и СК Днепр-1 в ближайшее время могут оформить переход форварда сборной Украины Артема Довбика.

Клуб из Салерно близок к подписанию Артема Довбика. Украинец может перейти в ряды "гранатовых" на правах аренды. Итальянцы будут обязаны выкупить форварда при определенных условиях – если Довбик забьет некоторое количество голов, а Салернитана сохранит прописку в Серии А. Об этом сообщает Gianluca Di Marzio.

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Долгое время фаворитом в борьбе за 25-летнего украинца называли другой итальянский клуб – Торино. Слухи связывали лучшего бомбардира УПЛ 2021/22 и с Динамо, однако в Киеве открестились от возможного подписания Довбика.

В сезоне 2021/22 Салернитана долгое время шла на вылет, но выдала фантастический рывок на финише и сохранила место в элите. В первом туре нового чемпионата Италии подопечные Давиде Николы минимально проиграли Роме (0:1).

К слову, половина прав на Артема до сих пор принадлежит датскому Митьюлланду, поэтому готовящийся к старту в Лиге Европы СК Днепр-1 получит от потенциального трансфера Довбика лишь половину суммы.

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