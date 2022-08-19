Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик высказался о поединке с АЕКом Ларнакой в плей-офф квалификации Лиги Европы и о своем возможном переходе в чемпионат Италии.

"Считаю, что счет не за игрой, ведь мы создали много моментов во втором тайме и имели возможность благодаря характеру победить. Первый тайм был не очень удачным в нашем исполнении, но хорошо, что смогли во втором тайме изменить ситуацию.

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Чувствовал ли, что мог забить? Да, было важно выйти на второй тайм агрессивно. Если бы мы забили быстрый гол, возможно, была бы совсем другая игра. Большое отличие между товарищескими и официальными матчами? Действительно, команда соскучилась по таким матчам. Наверное, сначала была какая-то нервозность в действиях, потому что длительное время не было официальных матчей.

Слухи о моем переходе в Серию А? Заинтересованность клубов есть, но сейчас я нахожусь в СК Днепр-1 и готовлюсь ко второй игре", – отметил Довбик в комментарии официальному сайту днепрян.

Напомним, пресса активно сватает Довбика в Салернитане – итальянцы предложили за форварда 8,5 млн евро, однако СК Днепр-1 хочет получить более солидную сумму, поскольку 50% прав на Артема принадлежат датскому Митьюлланду.

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