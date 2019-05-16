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Трансфер Де Лигта в Барселону на грани срыва

16 мая 21:39 840 Читати українською
Трансфер Де Лигта в Барселону на грани срыва
Маттейс Де Лигт / Reuters

Агент Мино Райола выдвинул Барселоне новые условия по трансферу защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

Разногласия между агентом и каталонцами возникли в вопросе контракта защитника, сообщает Diario Sport.

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Мино Райола считает, что цена Де Лигта за последние недели несколько возросла, поэтому игрок заслуживает большей зарплаты. Они будут ждать нового предложения от Барселоны, но "блаугранас" заявили, что это последнее слово. Капитан Аякса должен сам решить, устраивают ли его те условия, которые предлагает Барселона.

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В этом сезоне Де Лигт стал победителем Кубка и чемпионата Нидерландов, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

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Теги
Трансферы Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Мино Райола
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