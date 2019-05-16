Трансфер Де Лігта в Барселону на межі зриву

Агент Міно Райола висунув Барселоні нові умови щодо трансферу захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

Розбіжності між агентом і каталонцями виникли у питанні контракту захисника, повідомляє Diario Sport.

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Міно Райола вважає, що ціна Де Лігта за останні тижні дещо зросла, тому гравець заслуговує більшої зарплатні. Вони чекатимуть нової пропозиції від Барселони, але "блаугранас" заявили, що це останнє слово. Капітан Аякса повинен сам вирішити, чи погодиться він на ті умови, які пропонує Барселона.

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У цьому сезоні Де Лігт став переможцем Кубку і чемпіонату Нідерландів, а також дістався півфіналу Ліги чемпіонів.