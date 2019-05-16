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Трансфер Де Лігта в Барселону на межі зриву

16 травня 21:39 1916 Читать на русском
Трансфер Де Лігта в Барселону на межі зриву
Маттейс Де Лігт / Reuters

Агент Міно Райола висунув Барселоні нові умови щодо трансферу захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

Розбіжності між агентом і каталонцями виникли у питанні контракту захисника, повідомляє Diario Sport.

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Міно Райола вважає, що ціна Де Лігта за останні тижні дещо зросла, тому гравець заслуговує більшої зарплатні. Вони чекатимуть нової пропозиції від Барселони, але "блаугранас" заявили, що це останнє слово. Капітан Аякса повинен сам вирішити, чи погодиться він на ті умови, які пропонує Барселона.

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У цьому сезоні Де Лігт став переможцем Кубку і чемпіонату Нідерландів, а також дістався півфіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Барселони Міно Райола
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