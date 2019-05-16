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Бартомеу рассказал, останется ли Вальверде тренером Барселоны

16 мая 17:12 309 Читати українською
Бартомеу рассказал, останется ли Вальверде тренером Барселоны
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал о будущем главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

"Планирование следующего сезона уже идет. Уже есть игроки, с которыми мы подписали соглашения, а с другими мы поговорим после финала Кубка Испании.

Будущее Вальверде зависит от результата в Кубке Испании

Недавно Вальверде сказал, что имеет поддержку президента и правления. Это тот тренер, которого мы хотим. Этот проект действует сейчас и будет действовать в будущем. У Вальверде есть контракт и мы очень счастливы с ним", – цитирует Бартомеу Marca.

Вальверде верит, что сможет остаться в Барселоне

Стоит заметить, что контракт Эрнесто Вальверде с Барселоной действует до конца июня следующего года.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Хосеп-Мария Бартомеу
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