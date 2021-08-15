Товарищеские матчи

Милан – Панатинаикос – 2:1

Голы: Жиру, 16, 43 – Йоаннидис, 77

Рома – Раджа Касабланка – 5:0

Голы: Шомуродов, 17, Манчини, 20, Мхитарян, 48, Перес, 85, Майораль, 89

Милан обыграл греческий Панатинаикос. Это стало возможным благодаря дублю новичка Оливье Жиру, который забил уже 3 гола за "россонери". Сначала француз в своем стиле отклеился от защитников и ударом с лета замкнул подачу Томори. Перед перерывом 34-летний Жиру мастерски поймал голкипера на противоходе, воплотив в гол пас Калабрии.

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Мог Оливье оформить и хет-трик, но попал в штангу. А вот греки сократили отставание после ошибки голкипера "россонери". 2:1 – победа Милана.

Relive our success in #MilanPanathinaikos and @OlivierGiroud's brace ️



Rivivi il successo a Trieste grazie alla doppietta di Giroud ️#SempreMilan pic.twitter.com/Jo47AF21sW — AC Milan (@acmilan) August 14, 2021

Рома на Стадио Олимпико обыграла африканского гранда – Раджу Касабланку. Жозе Моуринью впервые получил возможность поздороваться с тифози на домашнем стадионе. Подопечные не подвели – голы Шомуродова, Манчини, Мхитаряна, Переса и Майораля позволили "джалоросси" праздновать уверен триумф. 5:0 – до начала Серии А остается неделя.

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