Товариські матчі

Мілан – Панатінаїкос – 2:1

Голи: Жиру, 16, 43 – Йоаннідіс, 77

Рома – Раджа Касабланка – 5:0

Голи: Шомуродов, 17, Манчіні, 20, Мхітарян, 48, Перес, 85, Майораль, 89

Мілан обіграв грецький Панатінаїкос. Це стало можливим завдяки дублю новачка Олів'є Жиру, який забив вже 3 голи за "россонері". Спершу француз у своєму стилі відклеївся від захисників та ударом з льоту замкнув подачу Томорі. Перед перервою 34-річний Жиру майстерно піймав голкіпера на протиході, втіливши в гол пас Калабрії.

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Міг Олів'є оформити і хет-трик, але влучив у стійку. Натомість греки скоротили відставання після помилки голкіпера "россонері". 2:1 – перемога Мілана.

Relive our success in #MilanPanathinaikos and @OlivierGiroud's brace ️



Rivivi il successo a Trieste grazie alla doppietta di Giroud ️#SempreMilan pic.twitter.com/Jo47AF21sW — AC Milan (@acmilan) August 14, 2021

Рома на Стадіо Олімпіко обіграла африканського гранда – Раджу Касабланку. Жозе Моурінью вперше отримав можливість привітатися з тіфозі на домашньому стадіоні. Підопічні не підвели – голи Шомуродова, Манчіні, Мхітаряна, Переса і Майораля дозволили "джалороссі" святкувати впевнений тріумф. 5:0 – до початку Серії А залишається тиждень.

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