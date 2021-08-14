Динамо Киев встречалось с миланским Интером в очередном спарринге в рамках подготовки к Лиге чемпионов. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Интер – 0:3

Голы: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенси, 60

Динамо: Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Жерсон, Цыганков, Рамирес

Интер: Ханданович, де Врей, Шкриняр, Бастони, Дармиан, Перишич, Брозович, Барелла, Сенси, Чалханоглу, Джеко

Интер сразу обозначил свое преимущество. На пятой минуте Бущану пришлось изрядно потрудиться после удара Бареллы – вытащил мяч из-под перекладины. Эпизоду предшествовала ошибка украинского голкипера, который отдал неудачную передачу. Подача углового – и киевлян прощает де Врей, не попав с нескольких метров. В конце концов, "нерадзурри" достигли желаемого на тринадцатой минуте. Красивая атака в 5-6 передач в касание вскружила украинцам голову, а Барелла четко пробил с линии штрафной в самый угол – 0:1.

Динамо – Интер: онлайн-видеотрансляция матча

Игра несколько успокоилась, правда, Чалханоглу и Сенси периодически держали Бущана в напряжении, обстреливая ворота издалека. На 21 минуте Динамо даже сумело огрызнуться: Цыганков неплохо нашел Рамиреса в штрафной, но удар форварда заблокировали.

Наконец, на 34 минуте Интер мастерски поймал киевлян на контратаке. Джеко, для которого это был первый матч за миланский клуб, выиграл забег на скорость в Кендзеры, пробросил мяч мимо Бущана и издевательски покатил в пустые. Ветеран топ-класса! 0:2.

После гола Интер традиционно взял паузу, любезно позволив сопернику немного поатаковать. Динамо ограничилось неудачными ударами Жерсона и Рамиреса мимо ворот. Очень слабый первый тайм в исполнении команды Луческу.

Выводы не заставили себя ждать. Тренерский штаб Динамо сделал после перерыва сразу 5 замен, полностью освежив атакующую линию. Однако парад ошибок в защите продолжился. Дважды в течение минуты мог забивать Барелла – дважды среагировал свежий Бойко. На 56 минуте шикарную многоходовку завершал Чалханоглу – с линии ворот выбил кто-то из защитников. Но на 60-й ни оборона, ни Бойко не справились с неудобным ударом Сенси – от рук голкипера мяч закатился в сетку. Разгром!

Симоне Индзаги окончательно выдохнул и взялся за массированные замены, дав поиграть как молодым, так и ветеранам – Видалю и Коларову. Игра миланцев несколько разладилась, появились свободные зоны, поэтому на 70 минуте Караваев нанес первый удар Динамо в створ, кипер был на месте. Через 12 минут ответил уже Интер: Пинамонти, который заменил Джеко, мощным ударом попал в перекладину.