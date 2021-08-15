Топ-клубы Серии А встречались в рамках подготовки к новому сезону. Читайте отчет поединка на Футбол 24.

Товарищеский матч

Ювентус – Аталанта – 2:1

Голы: Дибала, 8, Бернардески, 39, Мората, 90+4

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Несмотря на определенное преимущество Аталанты в начале игры, именно игроки Ювентуса открыли счет во встрече, а ближе к перерыву удвоили преимущество.

Во втором тайме подопечные Гасперини голом восстановили интригу, но последнее слово было за туринцами. Мората уже в компенсированное время точным ударом поставил точку в поединке.

На 59-й минуте Руслан Малиновский вышел на замену, но украинцу не хватило времени для результативных действий.

Уже на следующей неделе Серия А возвращается. В первом туре Аталанта поедет в гости к Торино, а Юве сыграет на выезде с Удинезе.

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