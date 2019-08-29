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Тотти: Фонсека – прекрасный человек и хороший тренер, его нужно поддержать

10:10 116 Читати українською
Тотти: Фонсека – прекрасный человек и хороший тренер, его нужно поддержать
Франческо Тотти / Reuters

Легендарный экс-игрок Ромы Франческо Тотти поделился ожиданиями от сезона 2019/20 в Серии А.

"Болельщики заслуживают Лигу чемпионов в Риме и клуб работает ради этого. Мой совет Фонсеке? Он должен оставаться собой, но и при этом чувствовать, что происходит вокруг. Болельщики на его стороне.

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Он сделает все, что может, чтобы оправдать надежды, возложенные на него. Я знаю, что он – замечательный человек, хороший тренер с правильными идеями и принципами. Его нужно поддержать.

Ювентус – команда, которая запрограммирована на постоянные победы. Она сильная во всем. В этом году укрепились Интер и Наполи. Думаю, первые три места займут именно они. Борьба же продлится за все места, начиная от четвертого и вниз турнирной таблицы", – поделился Тотти в комментарии Сorriere dello sport.

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