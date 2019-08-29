Луческу: Фонсеку нельзя оценивать по работе в Шахтере, он руководил моей командой

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу поделился впечатлениями от работы своего преемника Паулу Фонсеки.

"Для меня Фонсека – неизвестный тренер. В Шахтере он использовал мою работу. Теперь он должен доказать свои умения и построить игру в Роме. Фонсека должно создать выигрышную систему. Паулу молодой и имеет все, чтобы добиться успеха.

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Но его нельзя оценивать по тому, что сделал в Шахтере. Там он руководил моей командой, в которой была игровая дисциплина, она знала, что делать. Когда он начинал работать, пытался играть иначе, но затем вмешался президент и сказал, что нужно играть, как раньше. И это сработало.

Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь ему придется воплотить свои идеи в Роме", – поделился Луческу в комментарии Tuttomercatoweb.

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