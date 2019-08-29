Тотті: Фонсека – прекрасна людина та хороший тренер, його потрібно підтримати

Легендарний екс-гравець Роми Франческо Тотті поділився очікуваннями від сезону 2019/20 у Серії А.

"Уболівальники заслуговують Лігу чемпіонів в Римі і клуб працює заради цього. Моя порада Фонсеці? Він повинен залишатися собою, але і при тому відчувати, що відбувається навколо. Вболівальники на його стороні.

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Він зробить усе, що може, щоб виправдати надії, покладені на нього. Я знаю, що він – чудова людина, хороший тренер з правильними ідеями і принципами. Його потрібно підтримати.

Ювентус – команда, яка запрограмована на постійні перемоги. Вона сильна в усьому. Цього року зміцнилися Інтер і Наполі. Думаю, перші три місця посядуть саме вони. Боротьба ж триватиме за всі місця, починаючи від четвертого і до низу турнірної таблиці", – поділився Тотті у коментарі Сorriere dello sport.

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