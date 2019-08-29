toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Тотті: Фонсека – прекрасна людина та хороший тренер, його потрібно підтримати

10:08 403 Читать на русском
Тотті: Фонсека – прекрасна людина та хороший тренер, його потрібно підтримати
Франческо Тотті / Reuters

Легендарний екс-гравець Роми Франческо Тотті поділився очікуваннями від сезону 2019/20 у Серії А.

"Уболівальники заслуговують Лігу чемпіонів в Римі і клуб працює заради цього. Моя порада Фонсеці? Він повинен залишатися собою, але і при тому відчувати, що відбувається навколо. Вболівальники на його стороні.

Луческу: Фонсеку не можна оцінювати за роботу в Шахтарі, він керував моєю командою

Він зробить усе, що може, щоб виправдати надії, покладені на нього. Я знаю, що він – чудова людина, хороший тренер з правильними ідеями і принципами. Його потрібно підтримати.

Ювентус – команда, яка запрограмована на постійні перемоги. Вона сильна в усьому. Цього року зміцнилися Інтер і Наполі. Думаю, перші три місця посядуть саме вони. Боротьба ж триватиме за всі місця, починаючи від четвертого і до низу турнірної таблиці", – поділився Тотті у коментарі Сorriere dello sport.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Барселона не змогла домовитись з ПСЖ щодо трансферу Неймара, – ЗМІ
08:51
1421
Теги
Рома Рома Італія Інтер Інтер Ювентус Ювентус Наполі Наполі Паулу Фонсека Паулу Фонсека Франческо Тотті Франческо Тотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
43
хв
Зоря
20:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук