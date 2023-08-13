На протяжении длительного времени французский голкипер Уго Льорис оставался бессменным капитаном "шпор". Впрочем, новый тренер Тоттенехэма Ангелос Постекоглу решил отдать повязку другому игроку.

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Как сообщает официальный сайт клуба, капитанская повязка перешла к Хин Мин Сона. Вице-капитанами стали полузащитник Джеймс Мэддисон, который перешел в Тоттенхэм этим летом, и защитник Кристиан Ромеро.

Сон выступает за "шпор" с 2015 года. В сезоне 2022/2023 он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года.

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