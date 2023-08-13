Тоттенхэм впервые за восемь сезонов сменил капитана
Тоттенхэм отдал капитанскую повязку корейскому нападающему Хин Мин Сону.
На протяжении длительного времени французский голкипер Уго Льорис оставался бессменным капитаном "шпор". Впрочем, новый тренер Тоттенехэма Ангелос Постекоглу решил отдать повязку другому игроку.
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Как сообщает официальный сайт клуба, капитанская повязка перешла к Хин Мин Сона. Вице-капитанами стали полузащитник Джеймс Мэддисон, который перешел в Тоттенхэм этим летом, и защитник Кристиан Ромеро.
Сон выступает за "шпор" с 2015 года. В сезоне 2022/2023 он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года.
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