Поединок, который открывал новый сезон Премьер-лиги. Матч, как и онлайн-трансляция Бернли – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Интриги добавлял трансфер между отчетными соперниками. Молодежный чемпион Европы Джеймс Траффорд этим летом перебрался именно из рядов Сити в команду Компани за более чем 17 миллионов евро. Самый молодой состав "бордовых" во всей истории АПЛ (в среднем 23 года и 206 дней). Легенда Манчестер Сити также установил рекорд. Венсан Компани в свои 37 – самый молодой главный тренер, который выводил какой-либо клуб на стартовый матч сезона в рамках Премьер-лиги.

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Vincent Kompany's starting XI against Man City is Burnley's youngest line-up ever named in the Premier League



The average age of players is 23 years and 206 days pic.twitter.com/quur0xjxJF — ESPN UK (@ESPNUK) August 11, 2023

Первый же удар на 4 минуте завершился легким взятием ворот. Де Брюйне разыграл угловой и подал на левую штангу, где Родри сбросил в центр, а Холанд забил. Вроде и был возле Эрлинга совсем рядом защитник, а толку то? Сразу 5 бегунков прижимают Эдерсона и Льюиса, неожиданно вышедшего в стартовом составе (формально слева, на самом деле фальшивым центральным хавбеком). Едва не ошибаются гости, а затем Аканджи ощутимо тянет за руку Амдуни. Вовремя отпустил – судья пенальти не свистнул.

Интересна позиция 18-летнего воспитанника Сити. В обороне Рико играет ближе к левому флангу, но поцентральнее. В атаке же Льюис размещается едва ли не левым вингером/инсайдом. Свой 18-летний зажигает и за Бернли. Полузащитник юношеской сборной США Колеошо сначала нанес первый удар "бордовых" в сезоне (на 15 минуте), а затем классным пасом за спины вывел Амдуни в штрафную – Эдерсон совершил премьерный сейв на 18-й. Неплохо смотрится Бернли впереди. Благодаря качественной позиционной атаке и постоянному давлению на чужой половине удается стабильно отводить игру от чужих ворот.

Де Брюйне сегодня очень остр (успел пробить издали и создать 3 момента, один из которых офсайдный), но ощутил какие-то проблемы и уже на 24 минуте ушел с поля – официальный дебют Ковачича. У Кевина та же травма подколенного сухожилия, что в финале Лиги чемпионов 2023. А это означает минимум несколько недель отсутствия. Вингер сборной ЮАР Лайл Фостер прорывался левым краем, но не выкрутил в дальний угол. Бернли выдал 7 касаний в чужой штрафной, а Манчестер Сити – только 4. Вот такие они живенькие стартовые 30 минут в АПЛ. Усыпили гости соперника стерильным контролем. Бернли же проспал рывок правым краем после смещения вездесущего Фодена в центр. Фил бросил на ход Уокеру, тот вырезал в центр, где Альварес любезно отбросил под дубль Холанду.

Дважды привозили манчестерские лидеры Родри и Бернарду. Наглые подопечные Компани классно накрывают перед чужой штрафной, защитникам Сити с огромными проблемами удается блокировать угрозу, которая возникает из таких эпизодов. Будто оснащенное рациями со спецсвязью взрывается, разбегаясь в разные стороны, атакующее трио Холанд, Альварес, Фоден еще в момент, когда Эдерсон заносит ногу под вынос. Родри еще и едва в собственные ворота мяч не отправил – бразильский кипер страхует. Довольно нервно действует испанский опорник.

Pep is still upset with Haaland even tho he scored two goals, unreal mentality and hunger for more



pic.twitter.com/CJMq0LgGLe — Janty (@CFC_Janty) August 11, 2023

Холанд высказывает претензии партнерам. Видимо, потому, что мог бы в этой игре все рекорды уже побить, но Сити слишком часто замедляет игру, как вот в этом моменте, когда Бернарду вместо бросить на ход в разрез просто развернулся и направился назад. А потом уже Гвардиола отчитывает норвежского нападающего будто в духе: "Ты сомневаешься в нашей тактике, парень?! Силва сделал все, как должен". Пеп настолько завелся, что начал затыкать камеру оператора. Огненное начало перерыва!

Se quejó Haaland de Bernardo Silva y fue el técnico Guardiola a decirle pic.twitter.com/ZbnHjxJci1 — CULÉSDELPUEBLO REYCULÉ (@REYCULE15) August 11, 2023

Холанд режиссирует, куда ему отдать. Альварес покорно катит на ход, защитник успевает заблокировать. Фоден также врывается в ту же зону слева – аналогичный итог. Если в 1 тайме Сити контролировал мяч 73% времени, то через 10 минут после перерыва уже Бернли немного чаще комбинирует. Команда Гвардиолы быстро решает исправить этот просчет – снова контроль для сжатия игры. Видим рождение нового триденте? Фоден принимает дальний пас голкипера, обыгрывается с Холандом и взрывается рывком, беря на себя одного из защитников. Дальше же дело техники – Альварес получает пас от Эрлинга, но пробивает рядом с ближней стойкой.

После подачи штрафного с левого края удар Аке заблокировали, а Родри к своему результативному пасу добавил гол. Тройная замена в Сити. Дебютирует еще и Йошко Гвардиол, который меняет Льюиса. Также Холанд и Аке уступили место на поле Палмеру с Ляпортом. Фоден блестящим рывком тащит снаряд со своей половины в чужую штрафную, а вот Альварес проигрывает дуэль Траффорду – это уже 4 сейв воспитанника Манчестер Сити против родной команды. Трибуны не соответствуют уровню игры. То в Льюиса в первом тайме запустят зажигалкой, то болельщик выбежит на поле.

Вингер сборной Марокко не поиграл и 35 минуты после выхода на замену. Грубо влетел 22-летний Анас Заури сзади в ногу Уокеру – это было очень больно. После консультаций с VAR Крейг Поусон влепил красную. Капитана Ман Сити сразу же заменили. Прихрамывает Кайл, очень тепло его провожает Гвардиола. Холанд стал лишь вторым за всю историю, кто забил минимум 2 гола в первой игре своей команды 2 сезона АПЛ подряд (в прошлом году был дубль в ворота Вест Хэма). Первым был Дидье Дрогба в составе Челси. Ивуариец положил дубль Халл Сити и хет-трик Вест Брому.

| MOTM



Rodri v Burnley:



️103 minutes played

125 touches

️1 goal (0.5 xG)

️1 assist (0.17 xA)

107/110 acc. passes

5/6 acc. long balls

️‍?8 recoveries

0 times dribbled past

?clean sheet

9.1 Sofascore rating



Our Iron Man!? pic.twitter.com/F5XSUgTuKC — Manchester City Network ️ (@mancity_network) August 11, 2023

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