Ман Сити бил Бернли в первом матче АПЛ 2023/24 – исторический Холанд поссорился с партнером и Гвардиолой, потеря звезды
Бернли уступил Манчестер Сити (0:3) в 1 туре чемпионата Англии. Счет и обзор матча АПЛ 2023/24 – на "Футбол 24".
Поединок, который открывал новый сезон Премьер-лиги. Матч, как и онлайн-трансляция Бернли – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Интриги добавлял трансфер между отчетными соперниками. Молодежный чемпион Европы Джеймс Траффорд этим летом перебрался именно из рядов Сити в команду Компани за более чем 17 миллионов евро. Самый молодой состав "бордовых" во всей истории АПЛ (в среднем 23 года и 206 дней). Легенда Манчестер Сити также установил рекорд. Венсан Компани в свои 37 – самый молодой главный тренер, который выводил какой-либо клуб на стартовый матч сезона в рамках Премьер-лиги.
Fantasy АПЛ с Футбол 24: рулетки Гвардиолы и Де Дзерби, вратарь МЮ – авантюра?
Первый же удар на 4 минуте завершился легким взятием ворот. Де Брюйне разыграл угловой и подал на левую штангу, где Родри сбросил в центр, а Холанд забил. Вроде и был возле Эрлинга совсем рядом защитник, а толку то? Сразу 5 бегунков прижимают Эдерсона и Льюиса, неожиданно вышедшего в стартовом составе (формально слева, на самом деле фальшивым центральным хавбеком). Едва не ошибаются гости, а затем Аканджи ощутимо тянет за руку Амдуни. Вовремя отпустил – судья пенальти не свистнул.
Интересна позиция 18-летнего воспитанника Сити. В обороне Рико играет ближе к левому флангу, но поцентральнее. В атаке же Льюис размещается едва ли не левым вингером/инсайдом. Свой 18-летний зажигает и за Бернли. Полузащитник юношеской сборной США Колеошо сначала нанес первый удар "бордовых" в сезоне (на 15 минуте), а затем классным пасом за спины вывел Амдуни в штрафную – Эдерсон совершил премьерный сейв на 18-й. Неплохо смотрится Бернли впереди. Благодаря качественной позиционной атаке и постоянному давлению на чужой половине удается стабильно отводить игру от чужих ворот.
Де Брюйне сегодня очень остр (успел пробить издали и создать 3 момента, один из которых офсайдный), но ощутил какие-то проблемы и уже на 24 минуте ушел с поля – официальный дебют Ковачича. У Кевина та же травма подколенного сухожилия, что в финале Лиги чемпионов 2023. А это означает минимум несколько недель отсутствия. Вингер сборной ЮАР Лайл Фостер прорывался левым краем, но не выкрутил в дальний угол. Бернли выдал 7 касаний в чужой штрафной, а Манчестер Сити – только 4. Вот такие они живенькие стартовые 30 минут в АПЛ. Усыпили гости соперника стерильным контролем. Бернли же проспал рывок правым краем после смещения вездесущего Фодена в центр. Фил бросил на ход Уокеру, тот вырезал в центр, где Альварес любезно отбросил под дубль Холанду.
Дважды привозили манчестерские лидеры Родри и Бернарду. Наглые подопечные Компани классно накрывают перед чужой штрафной, защитникам Сити с огромными проблемами удается блокировать угрозу, которая возникает из таких эпизодов. Будто оснащенное рациями со спецсвязью взрывается, разбегаясь в разные стороны, атакующее трио Холанд, Альварес, Фоден еще в момент, когда Эдерсон заносит ногу под вынос. Родри еще и едва в собственные ворота мяч не отправил – бразильский кипер страхует. Довольно нервно действует испанский опорник.
Холанд высказывает претензии партнерам. Видимо, потому, что мог бы в этой игре все рекорды уже побить, но Сити слишком часто замедляет игру, как вот в этом моменте, когда Бернарду вместо бросить на ход в разрез просто развернулся и направился назад. А потом уже Гвардиола отчитывает норвежского нападающего будто в духе: "Ты сомневаешься в нашей тактике, парень?! Силва сделал все, как должен". Пеп настолько завелся, что начал затыкать камеру оператора. Огненное начало перерыва!
Холанд режиссирует, куда ему отдать. Альварес покорно катит на ход, защитник успевает заблокировать. Фоден также врывается в ту же зону слева – аналогичный итог. Если в 1 тайме Сити контролировал мяч 73% времени, то через 10 минут после перерыва уже Бернли немного чаще комбинирует. Команда Гвардиолы быстро решает исправить этот просчет – снова контроль для сжатия игры. Видим рождение нового триденте? Фоден принимает дальний пас голкипера, обыгрывается с Холандом и взрывается рывком, беря на себя одного из защитников. Дальше же дело техники – Альварес получает пас от Эрлинга, но пробивает рядом с ближней стойкой.
После подачи штрафного с левого края удар Аке заблокировали, а Родри к своему результативному пасу добавил гол. Тройная замена в Сити. Дебютирует еще и Йошко Гвардиол, который меняет Льюиса. Также Холанд и Аке уступили место на поле Палмеру с Ляпортом. Фоден блестящим рывком тащит снаряд со своей половины в чужую штрафную, а вот Альварес проигрывает дуэль Траффорду – это уже 4 сейв воспитанника Манчестер Сити против родной команды. Трибуны не соответствуют уровню игры. То в Льюиса в первом тайме запустят зажигалкой, то болельщик выбежит на поле.
Вингер сборной Марокко не поиграл и 35 минуты после выхода на замену. Грубо влетел 22-летний Анас Заури сзади в ногу Уокеру – это было очень больно. После консультаций с VAR Крейг Поусон влепил красную. Капитана Ман Сити сразу же заменили. Прихрамывает Кайл, очень тепло его провожает Гвардиола. Холанд стал лишь вторым за всю историю, кто забил минимум 2 гола в первой игре своей команды 2 сезона АПЛ подряд (в прошлом году был дубль в ворота Вест Хэма). Первым был Дидье Дрогба в составе Челси. Ивуариец положил дубль Халл Сити и хет-трик Вест Брому.
Старт АПЛ: Англия гудит из-за Мудрика и еще одного украинца, удивительный прогноз для экс-звезд Динамо