"В течение длительного времени мы пытались привлечь Харри и его представителей к обсуждению нескольких вариантов продления контракта – как краткосрочного, так и долгосрочного. Однако Харри четко дал понять, что он стремится к новым вызовам и не подпишет новый контракт этим летом. Потому мы неохотно согласились на его переход.

"Я пришел сюда 11-летним мальчиком": Кейн тепло простился с Тоттенхэмом и дал обещание фанатам

Мы стали свидетелями того, как питомец нашей Академии стал одним из лучших игроков, когда-либо одевавших футболку "шпор", и вошел в число элитных нападающих мирового футбола. Это было действительно выдающееся путешествие.

Достижения и рекорды Харри говорят о нем все, и на протяжении всех 19 лет в клубе Харри был образцовым профессионалом – как на поле, так и вне его, и вдохновлял молодых игроков, мечтающих пойти по его следам.

Я хочу поблагодарить Харри за все, что он для нас сделал, за все воспоминания, все рекорды – мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем. Само собой разумеется, что мы всегда рады его возвращению. Он любимый и ценный член семьи "шпор", который навсегда останется в нашей истории", – цитирует Леви клубна пресс-служба Тоттенхэма.

Тоттенхэм эффектно разбил Шахтер – Пятов попрощался без пропущенных, Кейн забил 4 при 12 сейвах Потрошителя, дебют новичка