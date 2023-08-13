Тоттенхем вперше за вісім сезонів змінив капітана
Тоттенхем віддав капітанську пов'язку корейському нападнику Хин Мін Сону.
Протягом тривалого часу французький голкіпер Уго Льоріс залишався незмінним капітаном "шпор". Втім, новий тренер Тоттенехема Ангелос Постекоглу вирішив віддати пов'язку іншому гравцю.
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Як повідомляє офіційний сайт клубу, капітанська пов'язка перейшла до Хин Мін Сона. Віце-капітанами стали півзахисник Джеймс Меддісон, який перейшов у Тоттенхем цього літа, та захисник Крістіан Ромеро.
Сон виступає за "шпор" з 2015 року. У сезоні 2022/2023 він провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 14 голами та шістьма результативними передачами. Контракт гравця з лондонським клубом діє до кінця червня 2025 року.
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