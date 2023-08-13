Протягом тривалого часу французький голкіпер Уго Льоріс залишався незмінним капітаном "шпор". Втім, новий тренер Тоттенехема Ангелос Постекоглу вирішив віддати пов'язку іншому гравцю.

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Як повідомляє офіційний сайт клубу, капітанська пов'язка перейшла до Хин Мін Сона. Віце-капітанами стали півзахисник Джеймс Меддісон, який перейшов у Тоттенхем цього літа, та захисник Крістіан Ромеро.

Сон виступає за "шпор" з 2015 року. У сезоні 2022/2023 він провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 14 голами та шістьма результативними передачами. Контракт гравця з лондонським клубом діє до кінця червня 2025 року.

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