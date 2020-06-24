Тоттенхэм уверенно переиграл Вест Хэм и приблизился к зоне еврокубков

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм одолел Вест Хэм в лондонском дерби. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Усилиями хозяев первая опасная возможность возникла уже на 3-й минуте. Это Сон с рикошетом пробил с острого угла, а кипер гостей Фабиански едва не уронил мяч в ворота. Почин корейского нападающего команды, однако, не поддержали. Первый игровой отрезок прошел в спокойном темпе, без намека на моменты.

Лестер в родных стенах расписал ничью с Брайтоном

Из полусна зрителей выдернул Орье, опасно простреливший в район вратарской после затяжной атаки "шпор" – угловой. Постепенно Тоттенхэм усилил давление на оборону "молотков" настолько, что Вест Хэм в течение нескольких минут даже банально не мог перейти центр поля. Правда, отодвинув игру от своих ворот, подопечные Мойеса сразу же создали момент: после стандарта выстрел Антонио вплотную парировал Льорис, а добивание в исполнении Боуэна ликвидировал защитник.

Ребята Моуринью ответили моментами Моуры и Кейна. Бразилец мощно пробил метров с 25-ти, но его удар из-под перекладины вытащил вратарь Юнайтед. В свою очередь форвард сборной Англии головой не попал в ворота после флангового навеса.

Снова добавили в активности "шпоры" под конец тайма и даже забили! Сон получил пас от партнера, накрутил защитника и классно пробил в нижний угол, но в эпизод вмешался VAR – минимальный офсайд у корейца. Тут же мог забивать и Моура. Бразильский вингер получил передачу в пределах штрафной зоны и пробил в дальнюю "шестерку", но мяч прошел рядом со штангой.

Со стартом второй половины Тоттенхэм добавил в активности. Сначала Дайер подключился к атаке и решился на дальний удар, но защитнику не хватило точности. Далее элегантно пяткой пробить Фабиански попытался Кейн, а затем нападающий "шпор" выскочил на свидание с голкипером после великолепного паса Ло Чельсо – удар прошел мимо ворот.

В такой кризисный период Вест Хэм попытался ответить своим моментом. Форналс получил пас с правого фланга, но пробивая без сопротивления защитников из-пределов штрафной, умудрился не попасть в створ. Наказать "молотков" за это расточительство почти сразу мог Ламела – аргентинец только появился на поле, ворвался в штрафную зону соперника и опасно пробил в ближний угол. Однако, мяч попал в сетку лишь с внешней стороны.

А на 64-й минуте Тоттенхэм наконец открыл счет. Ло Чельсо подал угловой, Санчес и Моура в дуэте выиграли верховую борьбу, а хавбек Вест Хэма Соучек не сориентировался вовремя и вместо того, чтобы выбить мяч подальше, неуклюже подправил его в ворота – 1:0!

Пропущенный мяч, да еще и такой курьезный, отправил Юнайтед в легкий нокдаун. Игра немного успокоилась, что вполне входило в планы хозяев. Но замены от Мойеса вернули "молотков" к жизни. Вест Хэм начал активно лезть вперед и несколько раз заставил понервничать поклонников "шпор". В частности, на 78-й минуте Антонио опасно бил после стандарта (попал в защитника), а Боуэн едва не пробил Льориса, но за чемпиона мира сыграла стойка.

Увлекшись желанием сравнять счет, Вест Хэм пропустил контратакующий выпад Тоттенхэма. Сон разрезным пасом из собственной половины вывел Кейна на свидание с Фабиански, тот пробежал пару десятков метров и мастерски переиграл польского голкипера в ближнем бою – 2:0.

После этого эпизода финальные минуты противостояния превратились в формальность. "Молотков" в такой ситуации вряд ли бы спас даже выход Андрея Ярмоленко. Очевидно, так подумал и наставник Юнайтед, так и не предоставивший украинцу игрового времени.

Как следствие, три очка для "шпор" позволили команде Моуринью подняться на 7-е место (45 баллов и лишь 1 пункт к зоне еврокубков). Тем временем Вест Хэм пока остался вне зоны вылета, но опережает 18-й Борнмут лишь по дополнительным показателям.

Зинченко "пожаловался" на капитана Ман Сити, а британские СМИ не подарили украинцу хороших оценок за матч с Бернли