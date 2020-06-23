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Лестер в родных стенах расписал ничью с Брайтоном

21:57 - Читати українською
Лестер в родных стенах расписал ничью с Брайтоном
Лестер Сити – Брайтон – 0:0 / Faisal HQ

Премьерный поединок 31-го тура АПЛ между Лестером и Брайтоном победителя не выявил (0:0).

 

Программу нового тура АПЛ открывал поединок между Лестером и Брайтоном. Первый тайм прошёл при явном преимуществе "лис" в активности, однако острых моментов это не добавляло – все удары ногами были крайне неточными и проходили с дистанции, а головой неплохо били толко Союнчу и Варди (в руки вратарю). Брайтон играл вторым номером, однако потерял шанс открыть счёт на старте встречи с пенальти – Шмейхель поймал мяч после выстрела Мопея.

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Второй тайм моментами не впечатлял, за первые 25 минут поразив только двумя крайне неточными ударами Мэддисона и Чиллвела. После этого Джеймс нанёс еще два дальних удара в молоко, а у Брайтона был только очень неудачный выстрел Мопея метров с 30-ти. В створ ворот ни одна из команд до конца встречи так и не попала. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Лестер набрал 55 очков, оставшись на третьей позиции – до второй "лисам" не хватает восемь зачётных баллов, а от четвёртой отдаляют всего четыре. Брайтон, имея в активе 33 пункта, идёт на пятнадцатой позиции.

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