Тоттенхем впевнено переграв Вест Хем і наблизився до зони єврокубків

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем здолав Вест Хем у лондонському дербі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зусиллями господарів перша небезпечна нагода виникла вже на 3-й хвилині. Це Сон із рикошетом пробив із гострого кута, а кіпер гостей Фабіанскі ледь не впустив м'яч у ворота. Заспів корейського нападника команди, однак, не підтримали. Перший ігровий відрізок пройшов у спокійному темпі, без натяку на моменти.

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Із напівсну глядачів висмикнув Ор'є, який небезпечно прострілив у район воротарського майданчика після затяжної атаки "шпор" – кутовий. Поступово Тоттенхем посилив тиск на оборону "молотків" так, що Вест Хем упродовж кількох хвилин навіть банально не міг перейти центр поля. Щоправда, відсунувши гру від власних воріт, підопічні Мойєса відразу ж створили момент: після стандарту постріл Антоніо впритул парирував Льоріс, а добивання у виконанні Боуена ліквідував оборонець.

Хлопці Моурінью відповіли моментами Моури та Кейна. Бразилець потужно пробив метрів із 25-ти, але його удар з-під перекладини витягнув воротар Юнайтед. Натомість форвард збірної Англії головою не влучив у ворота після флангового навісу.

Знову додали в активності "шпори" під кінець тайму й навіть забили! Сон отримав пас від партнера, накрутив оборонця і класно пробив у нижній кут, але в епізод втрутився VAR – мінімальний офсайд у корейця. Тут же міг забивати й Моура. Бразильський вінгер отримав передачу в межах карної зони й пробив у дальню "шістку", але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Зі стартом другої половини Тоттенхем додав в активності. Спочатку Дайєр підключився до атаки й наважився на дальній удар, проте оборонцю забракло влучності. Далі елегантно п'ятою пробити Фабіанскі спробував Кейн, а згодом нападник "шпор" вискочив на побачення з голкіпером після чудового пасу Ло Чельсо – удар пройшов повз ворота.

У такий кризовий період Вест Хем спробував відповісти своїм моментом. Форналс отримав пас із правого флангу, але пробиваючи без спротиву оборонців із-меж штрафного примудрився не влучити в площину. Покарати "молотків" за це марнотратство майже одразу міг Ламела – аргентинець щойно з'явився на полі, як увірвався до карної зони суперника й небезпечно пробив у ближній кут. Однак, м'яч влучив у сітку лише із зовнішнього боку.

А на 64-й хвилині Тоттенхем нарешті відкрив рахунок. Ло Чельсо подав кутовий, Санчес і Моура дуетом виграли верхову боротьбу, а хавбек Вест Хема Соучек вчасно не зорієнтувався і замість вибити м'яч подалі незграбно підправив його у ворота – 1:0!

Пропущений м'яч, та ще й такий курйозний, відправив Юнайтед у легкий нокдаун. Гра трохи заспокоїлась, що цілком входило в плани господарів. Але заміни від Мойєса повернули "молотків" до життя. Вест Хем почав активно лізти вперед і кілька разів змусив понервувати шанувальників "шпор". Зокрема, на 78-й хвилині Антоніо небезпечно бив після стандарту (влучив в оборонця), а Боуен ледь не пробив Льоріса, та за чемпіона світу зіграла стійка.

Захопившись бажанням зрівняти рахунок, Вест Хем проґавив контратакувальний випад Тоттенхема. Сон розрізним пасом із власної половини вивів Кейна на побачення з Фабіанскі, той пробіг кількадесят метрів і майстерно переграв польського кіпера в ближньому бою – 2:0.

Після цього епізоду фінальні хвилини протистояння перетворилися у формальність. "Молотків" за такої ситуації навряд би врятував і вихід Андрія Ярмоленка. Вочевидь, так подумав і керманич Юнайтед, який так і не надав українцю ігрового часу.

Як наслідок, три очки для "шпор" дозволили команді Моурінью піднятися на 7-ме місце (45 балів і лише 1 пункт до зони єврокубків). Тим часом Вест Хем поки перебуває над зоною вильоту, але випереджає 18-й Борнмут лише за додатковими показниками.

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