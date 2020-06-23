Зинченко "пожаловался" на капитана Ман Сити, а британские СМИ не подарили украинцу хороших оценок за матч с Бернли

Александр Зинченко провел на поле весь поединок против Бернли и помог Манчестер Сити одержать крупную победу. Иностранные журналисты выставили украинцу посредственные баллы.

Гвардиола сразу после карантина начал использовать ротацию. По сравнению с матчем против Арсенала тренер тотально изменил стартовый состав – на игру с Бернли вышли 8 новых футболистов. Среди них оказался Александр Зинченко, заменивший слева в обороне Менди. Украинец играл на привычной позиции ложного фулбека, постоянно смещаясь в центр.

Визуально создается впечатление, что на фланге Зинченко комфортнее всего работать с Сане, но немец окончательно решил перебраться в Баварию, а Пеп готовит ему преемника. Как следствие, на бровке у Александра был необычный партнер – юный Фил Фоден. Манера игры 20-летнего англичанина отличается от стиля как Стерлинга, так и Сане, поэтому Зинченко нужно время на приспособление к новому распределению функций.

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Подробно перфоманс Саши мы разбирали в отчете. Расставим только главные акценты. Украинец принимал активное участие в построении атак (топ-5 в Сити по xGBildup) и традиционно стал лидером команды по количеству передач. Точность просела (85%), но это объясняется желанием обострять игру.

Начал первую опасную атаку Сити, дважды отдал партнерам под удар, дважды бил сам (раз справился голкипер, раз заблокировал Давид Силва). Зинченко после матча обыграл эту ситуацию в Instagram: "Великолепная команда игра. Ворота "сухие". Набрали 3 очка. А Давид Силва не дал мне забить".

Благодаря хорошей вовлеченности в игру Зинченко имеет положительные оценки от статистических порталов. WhoScored – 8, FotMob – 7.7, SofaScore – 7.6. Больше Александра получили Фоден, Марез и оба Силвы.

Журналисты оценивали украинца строже. Популярные издания Sky Sports и Daily Mail выставили ему по 6 баллов – ниже среднего в команде. Столько же дал Саше профильный портал City Xtra (меньше только у Агуэро), дополнив комментарием: "Имел мало работы в обороне, но мог выполнить ее лучше. Зинченко с огромным желанием рвался в атаку. Вырезал несколько подач, с которыми Бернли справился без проблем".

Не впечатлил Александр и корреспондента ESPN – посредственные 7 баллов. Популярная местная газета Manchester Evening News поставила аналогичную оценку. "Надежно сыграл в защите и хорошо взаимодействовал слева с Давидом Силвой, помогая проходить редуты Бернли. Старательно подключался к атакам, а затем использовал скорость, чтобы закрыть свою зону позади", – пишет журналист MEN Саймон Байковски.

Интернет-ресурс The 4th Official также оценил работу Зинченко "семеркой" и добавил: "Украинец примерил роль инвертированного фулбека, а потому провел много времени в центре поля. Прекрасно поддерживал розыгрыш мяча и выполнил несколько неплохих кроссов".

Больше всего игра Александра понравилась авторам издания 90min, которые поставили ему 8 баллов, выделив среди лучших игроков встречи (только Фоден получил больше). Болельщики Манчестер Сити в соцсетях также более-менее довольны уровнем футбола лидера сборной Украины.

Зинченко сыграл стандартный матч – ни в плюс, ни в минус. Игрового времени у Саши должно быть достаточно, ведь в течение месяца команда будет играть каждые 3-4 дня. Гвардиола уже продемонстрировал, что будет тасовать на левом фланге украинца с Менди. Впереди два статусных поединка: 25-го июня в гостях у Челси, а 2-го июля дома с Ливерпулем.

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