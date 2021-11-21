Антонио Конте дебютировал во главе Тоттенхэма победой в Лиге конференций над Витессом, но старт в АПЛ оказался не столь радостным – лондонцы расписали нулевую ничью с Эвертоном на Гудисон Парк, откатившись на десятую позицию. Второй шанс получить первую победу после возвращения в Англию выпал в домашнем поединке против Лидса. Переиграть йоркширцев необходимо было любой ценой, ведь безвыигрышная серия "шпор" в чемпионате составляла уже три матча.

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Впрочем, в первом тайме подопечные Антонио Конте ничего реально опасного у ворот Мелье не создали. Гости же могли открыть счет уже на 7-й минуте в результате контратаки с выстрелом Даллса из-за пределов штрафной – мяч прошел мимо правой штанги. На 41 Форшоу метров с 30 едва не попал в девятку, а на 44 Лидс заслуженно вышел вперед: Харрисон обыграл Эмерсона на фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу, а Джеймс замкнул – 0:1! На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе команды Марсело Бьелсы.

Сразу с началом второго тайма игра открылась. Тоттенхэм должен был сравнивать счет уже через минуту после возобновления игры, но выстрел Кейна с острого угла Мелье перевел в штангу. Лидс огрызнулся на 48-й минуте ударом Джеймса с линии полукруга (Льорис парировал), а "шпоры" через три минуты ответили забросом Моуры в штрафную и сильным ударом Сона с рикошетом от Льоренте – перекладина спасла гостей!

Гелхардт на 56-й мог удвоить преимущество Лидса ударом в левый нижний угол, однако и здесь голкипер лондонцев сыграл шикарно. В конце концов, эти качели завершились на 58-й минуте голом Тоттенхэма: Моура подхватил мяч в штрафной площадке после падения Кейна, вытащил на себя Мелье и покатил пас под удар Хёйбергу – 1:1!

На этом Тоттенхэм не остановился. Так, на 64-й минуте центрбек Дэвис неожиданно оказался на позиции центрфорварда, принял заброс из глубины и оказался прямо перед вратарем. Переиграть его не удалось. На 69-й другой защитник – фулбек Регилон – сумел вывести "шпоры" вперед. Серхио оказался первым на добивании после выстрела Дайера со стандарта с рикошетом в правую штангу. 2:1!

Еще через три минуты гости потребовали пенальти за игру рукой в ​​исполнении Кейна, но арбитры правильно все рассудили. Харри не играл рукой, поэтому 11-метрового не назначили. После этого эпизода йоркширцы начали сбавлять обороты, организовав считанное количество атак с небольшой остротой. Лондонцы действовали гораздо активнее, нанеся ряд ударов, но их xG тоже оставлял желать лучшего.

В таком русле матч и подошел к концу. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Тоттенхэма – первую под руководством Антонио Конте в рамках УПЛ! "Шпоры" набрали 17 очков и обошли Манчестер Юнайтед, вырвавшись на 7-ю позицию в турнирной таблице. Лидс же держится в двух зачетных баллах от зоны вылета.

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