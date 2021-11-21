Сценарий написан давно

"Нет более ожидаемого в тактическом плане противостояния, чем Гвардиола против Бенитеса. Каким бы ни был счет, все заранее знают картину матча", – написал известный футбольный автор Грэйс Робертсон. С этим не поспоришь. Рафа готов час сидеть в своей штрафной, защищая даже минимальное поражение, а затем – рывок с попыткой спастись.

Манчестер Сити – 3:0 – Эвертон – видео голов и обзор матча

Эвертон на старте встречи проявил активность, но очень быстро угомонился, отошел назад и сел в глухую оборону. 7 футболистов в штрафной площади, все за линией мяча – стандартная ситуация. А Манчестер Сити постепенно расшатывал защиту "ирисок" и пытался подловить ошибку.

Самыми активными были Фоден и Стерлинг, до середины тайма создавшие друг другу моменты, но оба плохо пробили головой. Рахим регулярно накручивал на фланге Диня, однако его передачи не находили адресатов. И все же активность Стерлинга принесла "горожанам" пользу.

Рахим красивым падением выпросил пенальти – VAR помог арбитру исправить ошибку и отменить 11-метровый. В конце тайма Стерлинг с третьей попытки все же забил, отозвавшись на шикарный крос Канселу.

Манчестер Сити повел в счете и продолжил после перерыва наседать на ворота Пикфорда. Эвертон никак не отреагировал на первый пропущенный мяч. И пропустил второй. Родри разрядил пушку из-за пределов штрафной в верхний угол ворот гостей. Без шансов для Пикфорда, без шансов для Эвертона.

На 70-х минутах Сити дал Эвертону мяч и возможность организовать несколько атак, но гости из Ливерпуля ничего осмысленного не создали. А хозяева под занавес встречи закончили разгром. Удар Палмера привычно заблокирован, однако Силва первым успел на добивание.

Зинченко нереально прорваться из-за спины Канселу

Александр Зинченко снова остался в запасе Манчестер Сити. Ничего удивительного, ведь на его позиции грандиозный футбол показывает Канселу. Вариативность португальца не идет ни в какое сравнение с функциями, обычно выполняемыми Зинченко. Недавно Жоау дал мастер-класс украинцу в матче с Брюгге. Сегодня такой феерии не было, но Канселу все равно приносил много пользы.

Чего стоит один только ассист на Стерлинга – шведой, в идеальную точку, в идеальный момент. Добавьте еще несколько острых подключений к атаке и хорошую работу в обороне (2 удачных отбора, 2 перехвата). Канселу провел очередной сильный матч и снова показал, почему Зинченко сидит в запасе.

А вот эксперимент Гвардиолы с Палмером в роли "фальшивой девятки" не сработал. 19-летний Коул много работал мячом, активно открывался, старался. Однако немного выпадал из командных взаимодействий. Где-то не успевал на передачи партнеров, где-то плохо распоряжался мячом. В плюс можно вспомнить тонкий пас на ход Бернарду, в минус – два упущенных шанса, когда Палмер не сумел пробить.

Манчестер Сити спокойно победил, набрал 26 очков и вернулся на второе место АПЛ. Эвертон не знает побед с сентября. "Ириски" с 15 баллами разместились в середине турнирной таблицы.

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