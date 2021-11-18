Пикфорд попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Daily Express со ссылкой на The Telegraph. Вратарь Эвертона и сборной Англии должен заменить Уго Льориса на вратарской позиции.

Манчестер Юнайтед готов вернуть Триппьера в АПЛ

Контракт Пикфорда с Эвертоном рассчитан до лета 2024 года, потому ожидается, что "ириски" будут готовы отпустить вратаря за 25 млн фунтов стерлингов. Льорис же может покинуть "шпор" по завершении текущей кампании – его соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.

К слову, Джордан отыграл в 10 матчах в составе Эвертона в текущем сезоне, в которых пропустил 13 голов и в 3 из них удержал ворота на замке.

Похмелье чемпионов Европы, фиаско Роналду, неожиданность с Альбиона угрожает Украине – ревю европейского отбора на ЧМ