Антоніо Конте дебютував на чолі Тоттенхема перемогою в Лізі конференцій над Вітессом, але старт в АПЛ виявився не таким радісним – лондонці розписали нульову нічию з Евертоном на Гудісон Парк, відкотившись на десяту позицію. Другий шанс здобути першу звитягу після повернення в Англію випав у домашньому поєдинку проти Лідса. Переграти йоркширців необхідно було за будь-яку ціну, адже безвиграшна серія "шпор" у чемпіонаті становила вже три матчі.

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Втім, у першому таймі підопічні Антоніо Конте нічого реально небезпечного біля воріт Мельє не створили. Гості ж могли відкрити рахунок вже на 7-й хвилині внаслідок контратаки з пострілом Даллса з-за меж штрафного – м'яч пройшов повз праву стійку. На 41-й Форшоу метрів з 30-ти ледь не влучив у дев'ятку, а на 44-й Лідс заслужено вийшов вперед: Харрісон обіграв Емерсона на фланзі й виконав подачу на дальню штангу, а Джеймс замкнув – 0:1! На перерву команди відправились за мінімальної переваги команди Марсело Б'єлси.

Одразу з початком другого тайму гра розкрилася. Тоттенхем повинен був зрівнювати рахунок вже за хвилину після відновлення гри, але постріл Кейна з гострого кута Мельє перевів у стійку. Лідс огризнувся на 48-й хвилині ударом Джеймса з лінії півкола (Льоріс парирував), а "шпори" через три хвилини відповіли закидання Моури в штрафний та сильним ударом Сона з рикошетом від Льоренте – поперечина врятувала гостей!

Гелхардт на 56-й міг подвоїти перевагу Лідса ударом в лівий нижній кут, однак і тут голкіпер лондонців зіграв шикарно. Зрештою, ці гойдалки завершились на 58-й хвилині голом Тоттенхема: Моура підхопив м'яч у карному майданчику після падіння Кейна, витягнув на себе Мельє й покотив пас під удар Хьойбергу – 1:1!

На цьому Тоттенхем не зупинився. Так, на 64-й хвилині центрбек Девіс несподівано опинився на позиції центрфорварда, прийняв закидання з глибини й опинився прямо перед воротарем. Переграти його не вдалося. На 69-й же інший захисник – фулбек Регілон – таки зумів вивести "шпор" уперед. Серхіо опинився першим на добиванні після пострілу Даєра зі стандарту з рикошетом у праву стійку. 2:1!

Ще через три хвилини гості стали вимагати пенальті за гру рукою у виконанні Кейна, але арбітри правильно усе розсудили. Харрі не грав рукою, тож 11-метрового не призначили. Після цього епізоду йоркширці почали збавляти оберти, організувавши лічену кількість атак з невеликою гостротою. Лондонці діяли набагато активніше, завдавши низку ударів, але їхній xG теж залишав бажати кращого.

В такому руслі матч і добіг кінця. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Тоттенхема – першу під керівництвом Антоніо Конте в рамках УПЛ! "Шпори" набрали 17 очок і обійшли Манчестер Юнайтед, вирвавшись на 7 позицію в турнірній таблиці. Лідс же тримається у двох залікових балах від зони вильоту.

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