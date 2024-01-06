Тоттенхэм согласовал аренду Вернера – переход форварда сборной Германии завершат на следующей неделе
6 января 19:26 - Читати українською
Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер в ближайшее время должен стать игроком Тоттенхэма.
Тоттенхэм договорился с РБ Лейпциг об аренде Тимо Вернера, сообщает Фабрицио Романо.
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"Шпоры" возьмут на себя 100% зарплаты немца. Вернер уже в эти выходные прибудет в Англию, чтобы окончательно завершить переход.
Добавим, что в текущем сезоне Тимо провел 14 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и ассистами.
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