Тоттенхэм договорился с РБ Лейпциг об аренде Тимо Вернера, сообщает Фабрицио Романо.

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"Шпоры" возьмут на себя 100% зарплаты немца. Вернер уже в эти выходные прибудет в Англию, чтобы окончательно завершить переход.

Добавим, что в текущем сезоне Тимо провел 14 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и ассистами.

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️ Timo Werner to Tottenham, here we go! Deal in place with RB Leipzig, all documents being prepared.



Spurs sign Werner on loan and will also include buy option clause NOT mandatory.



Timo due to travel to London on Saturday then time for medical.@TurkishAirlines ️ pic.twitter.com/NQ42b2JGrQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024