Немецкий форвард Тимо Вернер получит еще один шанс показать себя в сильнейшей лиге мира.

Тоттенхэм арендует Вернера у РБ Лейпциг до конца сезона, сообщает Sky Sport. Принципиальное согласие уже достигнуто, сторонам осталось уладить детали по дальнейшему выкупу. Переговоры должны завершиться сегодня.

Бавария договорилась о трансфере еще одного игрока Тоттенхэма – одноклубник Малиновского может ускорить соглашение

Вернер провел два сезона в Челси и даже выиграл с "синими" Лигу чемпионов-2020/21. Однако закрепиться в АПЛ форварду не удалось. Визитной карточкой Тимо стали смешные промахи с голевых позиций.

Нападающий летом 2022-го вернулся в РБ Лейпциг, но восстановить свою результативность не сумел. В этом сезоне он мало играет и забил всего два гола. Лейпциг рад отпустить самого высокооплачиваемого игрока команды.