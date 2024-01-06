Тоттенхем узгодив оренду Вернера – перехід форварда збірної Німеччини завершать наступного тижня
19:23 - Читать на русском
Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер найближчим часом має стати гравцем Тоттенхема.
Тоттенхем домовився з РБ Лейпциг щодо оренди Тімо Вернера, повідомляє Фабріціо Романо.
Вернер сенсаційно повертається в АПЛ – Тоттенхем спробує реабілітувати німця після Челсі
"Шпори" візьмуть на себе 100% зарплатні німця. Вернер вже цими вихідними прибуде до Англії, аби остаточно завершити перехід.
Додамо, що у поточному сезоні Тімо провів 14 матчів за РБ Лейпциг у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та асистами.
Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter