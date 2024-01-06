Тоттенхем домовився з РБ Лейпциг щодо оренди Тімо Вернера, повідомляє Фабріціо Романо.

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"Шпори" візьмуть на себе 100% зарплатні німця. Вернер вже цими вихідними прибуде до Англії, аби остаточно завершити перехід.

Додамо, що у поточному сезоні Тімо провів 14 матчів за РБ Лейпциг у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та асистами.

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️ Timo Werner to Tottenham, here we go! Deal in place with RB Leipzig, all documents being prepared.



Spurs sign Werner on loan and will also include buy option clause NOT mandatory.



Timo due to travel to London on Saturday then time for medical.@TurkishAirlines ️ pic.twitter.com/NQ42b2JGrQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024