"Шпоры" и Аль-Духайль согласовали трансфер бельгийца за 13 млн фунтов, утверждает The Telegraph.

Тоттенхэм арендовал Голлини у Аталанты

Теперь катарскому клубу нужно убедить самого Алдервейрелда. Защитник выступает за Тоттенхэм уже 6 лет и является одним из главных ветеранов нынешнего состава. В прошлом сезоне 32-летний Тоби провел 35 матчей и отметился одним голом.

Напомним, этим летом лондонцы пригласили на должность главного тренера Нуну Эшпириту Санту из Вулверхэмптона.

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