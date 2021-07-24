Тоттенхэм согласился продать Алдервейрелда в Катар за 13 миллионов фунтов
15:50 - Читати українською
Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд имеет хорошие шансы отправиться на азиатские заработки.
"Шпоры" и Аль-Духайль согласовали трансфер бельгийца за 13 млн фунтов, утверждает The Telegraph.
Тоттенхэм арендовал Голлини у Аталанты
Теперь катарскому клубу нужно убедить самого Алдервейрелда. Защитник выступает за Тоттенхэм уже 6 лет и является одним из главных ветеранов нынешнего состава. В прошлом сезоне 32-летний Тоби провел 35 матчей и отметился одним голом.
Напомним, этим летом лондонцы пригласили на должность главного тренера Нуну Эшпириту Санту из Вулверхэмптона.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter