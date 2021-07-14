Чемпіонат Європи – відмінна вітрина для гравців, які беруть участь у турнірі. "Футбол 24" виділяє основних претендентів на підвищення за підсумками Євро-2020.

Євро-2020 став історією. Переможцем шістнадцятого чемпіонату Європи стала збірна Італії, яка обіграла Англію у фіналі в серії післяматчевих пенальті. Вдруге у своїй історії "Скуадра Адзурра" стала найсильнішою командою Старого Світу.

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Такі турніри – чудова можливість для футболістів заявити про себе та зробити наступний крок у своїй кар'єрі. На чемпіонаті Європи-2020 не бракувало гравців, які своєю грою зробили заявку на перехід у інший клуб. Для когось настав час зробити черговий крок вперед, а комусь просто необхідно вийти із зони комфорту в пошуках нового виклику. "Футбол 24" виділяє основних виконавців, які зуміли вразити на Євро та заслужили на зміну клубної прописки.

Міккель Дамсгор (Сампдорія, Данія)

Не було б щастя, але нещастя допомогло. Саме цей вислів ідеально підходить до 21-річного вінгера збірної Данії. Дамсгор навряд чи отримав би стільки ігрового часу на Євро, якби не серцевий напад Крістіана Еріксена вже в першому поєдинку.

Два голи і результативна передача атакувального хавбека Сампдорії допомогли данцям кваліфікуватися у півфінал, а сам Дамсгор став одним із головних відкриттів турніру. Його розкішні м'ячі Англії та Росії – окраса Євро.

21-річного данця вже пов'язують з Ліверпулем і Тоттенхемом, а скандинавські ЗМІ називають його найбільшим талантом країни з часів Браяна Лаудрупа. Рік тому Сампдорія виклала Норшеланну менше семи мільйонів євро, а сам Дамсгор у дебютному сезоні в Італії забив 2 голи та віддав 4 асисти. Чемпіонат Європи став справжнім проривом для молодої зірки збірної Данії, а генуезці можуть поповнити клубний рахунок на чималу суму.

Робін Госенс (Аталанта, Німеччина)

Бенефісом лівого захисника Аталанти став поєдинок проти Португалії в другому турі. Гол і два асисти допомогли Бундестім здобути, як з'ясувалося, свою єдину перемогу на Євро. 27-річний Робін був просто нестримний, знищивши правий фланг захисту тоді ще чинних чемпіонів Європи.

Латераль, який міг виступати і за Нідерланди, дебютував у національній збірній Німеччини лише восени минулого року. На Євро-2020 Госенс був основним гравцем Бундестім, виходивши з перших хвилин у всіх поєдинках турніру.

Контракт Госенса з бергамасками розрахований ще на два роки. Німецькому латералю вже 27, а його оцінюють у 35 млн євро. Схоже, Робіну настав час рухатися далі – один із найреальніших переходів міжсезоння.

Йоакім Меле (Аталанта, Данія)

Ще один одноклубник Руслана Маліновського провів розкішний турнір. Дебютувавши за "червону гвардію" лише у вересні 2020-го, Меле застовбив за собою статус основного флангового захисника збірної Данії.

Команда Каспера Юлманда стала головним відкриттям чемпіонату, а Меле був важливим елементом у злагодженому механізмі, який продовжив ідеально функціонувати навіть після втрати Крістіана Еріксена. Голи у ворота Росії та Уельсу, розкішний асист шведою на Дольберга у чвертьфіналі з Чехією – Меле переживає найкращий період у кар'єрі.

На початку січня Генк отримав за 24-річного данця 12 млн євро. Аталанта зірвала справжній джекпот – бергамаски можуть вигідно продати Меле вже зараз, або очікувати подальшого прогресу захисника, щоб за рік-два заробити ще більше. Під керівництвом Гасперіні прогрес Йоакіма забезпечений.

Мануель Локателлі (Сассуоло, Італія)

Півзахисник, якого свого часу "списав" рідний Мілан, став лідером Сассуоло і мав кілька привабливих варіантів ще до старту Євро. У послугах 23-річного Локателлі цікавився навіть Шахтар, але після такого чемпіонату "гірники" не мають жодних шансів на підписання італійця.

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Роберто Манчіні повірив у Мануеля, давши шанс дебютувати йому за "Скуадру Адзурру" 7 вересня 2020-го. На Євро Локателлі розпочинав як основний гравець Італії, замінивши травмованого Марко Верратті. Після повернення хавбека ПСЖ став футболістом ротації, але все ж завершив чемпіонат з двома забитими голами.

Головним фаворитом у боротьбі за Локателлі називають Ювентус. Також у його послугах зацікавлений Арсенал. Щоправда, все йде до того, що Мануель перебреться саме в Турин, а Сассуоло отримає за свого лідера більше 30-ти мільйонів євро. Дуже і дуже пристойно, якщо згадати, що 2 роки тому "нероверді" виклали за хавбека лише 14.

Жеремі Доку (Ренн, Бельгія)

Правий вінгер дебютував у національній команді лише восени 2020-го. З того часу в активі 19-річного Доку 10 поєдинків та 2 голи за збірну Бельгії. На чемпіонаті Європи молодий вінгер провів тільки два неповних поєдинки, проте записав до свого активу гольовий пас у чвертьфінальному матчі проти Італії. "Доку – це невідшліфований алмаз. Так, він іноді помиляється, але володіє величезним потенціалом", – сказав про свого партнера по збірній Кевін де Брюйне.

Коли Жеремі було 16, він побував в академії Ліверпуля та спілкувався з Юргеном Клоппом. Наставник мерсисайдців бачив у ньому майбутню заміну для Садьйо Мане – схоже, тепер доведеться серйозно витрачатися.

Менше року тому Ренн встановив клубний рекорд, виклавши Андерлехту за Доку 27 млн євро. В активі Жеремі 4 голи і 8 асистів у всіх турнірах сезону 2020/21 – звісно, не космічні показники, не забуваємо, що етнічному ганцю лише 19 років. Якщо не цього року, то у найближчому майбутньому Ренн може здійснити черговий багатомільйонний трансфер. Французи вже оцінюють його в 100 млн євро.

Леонардо Спінаццола (Рома, Італія)

Один із найкращих гравців збірної Італії на тріумфальному Євро. Незмінно виходив у 4-х поєдинках турніру, пропустиши, як і вся основа, лише матч третього туру з Уельсом. Найшвидший футболіст чемпіонату (розвинув швидкість майже 34 км/год) проводив турнір всього життя. Такий собі Фабіо Гроссо зразка чемпіонату світу 2006 року.

Спінаццола цілком міг піти на підвищення в топовий клуб Європи, але захисник Роми пережив персональну трагедію. Розрив ахілла у чвертьфіналі проти Бельгії поставив хрест як на мріях про зміни в кар'єрі, так і сезоні 2021/22, який 28-річний Леонардо ризикує пропустити практично повністю. Якби не травма, міг би претендувати на звання найкращого гравця всього Євро.

Дензел Дюмфріс (ПСВ, Нідерланди)

Переможний гол у ворота України та забитий м'яч плюс асист у поєдинку з Австрією – 25-річний капітан ПСВ відіграв ключову роль у першому місці Нідерландів в груповому турнірі. Він перший гравець "ораньє" після Рууда ван Ністелроя, хто забив у перших двох матчах на Євро.

У 2018-му ПСВ виклав за Дюмфріса 5,5 млн євро. За 3 роки в Ейндховені Дензел доріс до статусу лідера та капітана команди. Чемпіонат Європи лише підтвердив, що правий захисник готовий до переходу в статусніший чемпіонат. Швидкість, атлетизм, техніка – ці якості дозволяють Дюмфрісу розраховувати на топ-лігу Європи. У його послугах вже зацікавлений Інтер, який шукає заміну Ашрафу Хакімі.

Патрік Шик (Байєр, Чехія)

Автор, мабуть, найкращого забитого м'яча чемпіонату Європи. Його гол у ворота Шотландії в матчі першого туру став рекордним. Ще ніколи в історії Євро не забивали з настільки дальньої дистанції – до воріт було більше 45 метрів.

Але 25-річний чех запам'ятався не лише цим голом. В активі форварда леверкузенського Байєра 5 м'ячів – Кріштіану Роналду забив стільки ж та здобув звання найкращого бомбардира Євро лише завдяки наявності однієї гольової передачі, що і стало визначальним фактором. Саме Шик оформив найбільший внесок у вихід Чехії до вісімки найкращих команд Європи.

Рік тому Байєр викупив чеха в Роми за 26,5 млн євро. Римляни свого часу виклали за Шика більше 40 мільйонів, але Патрік не зумів стати своїм у столиці Італії. Натомість у Леверкузені потирають руки – після 13-ти голів у минулому сезоні нападник провів чудовий чемпіонат Європи. "Фармацевти" мають всі підстави розраховувати заробити кількадесят мільйонів євро – звісно, за умови, що наважаться продати головну зірку збірної Чехії на Євро-2020.

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