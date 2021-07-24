Тоттенхем погодився продати Алдервейрелда у Катар за 13 мільйонів фунтів
15:50 - Читать на русском
Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд має хороші шанси вирушити на азійські заробітки.
"Шпори" та Аль-Духайль узгодили трансфер бельгійця за 13 млн фунтів, стверджує The Telegraph.
Тоттенхем орендував Голліні у Аталанти
Тепер катарському клубу потрібно переконати самого Алдервейрелда. Захисник виступає за Тоттенхем вже 6 років і є одним з головних ветеранів нинішнього складу. У минулому сезоні 32-річний Тобі провів 35 матчів та відзначився одним голом.
Нагадаємо, цього літа лондонці запросили на посаду головного тренера Нуну Ешпіріту Санту з Вулверхемптона.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter