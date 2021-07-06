Центрбек "святых" может продолжить карьеру в британской столице, утверждает The Times.

Кейн отреагировал на изменения в Тоттенхэме – форвард собирался покинуть "шпор"

Тренерский штаб Тоттенхэма стремится укрепить центр обороны "шпор". Вестергор – первый приоритет лондонцев. Более того, в команде может образоваться датская пара защитников, ведь Тоттенхэм также проявляет интерес к защитнику Лиона Йоахиму Андерсену.

К слову, в сезоне 2020/21 Янник Вестергор провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. На Евро-2020 на его счету 5 поединков.

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