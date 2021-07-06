Центрбек "святих" може продовжити кар'єру в британській столиці, стверджує The Times.

Кейн відреагував на зміни в Тоттенхемі – форвард збирався покинути "шпор"

Тренерський штаб Тоттенхема прагне укріпити центр оборони "шпор". Вестергор – перший пріоритет лондонців. Більше того, в команді може утворитися данська пара оборонців, адже Тоттенхем також проявляє інтерес до оборонця Ліона Йоахіма Андерсена.

До слова, в сезоні 2020/21 Яннік Вестергор провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. На Євро-2020 у його активі 5 поєдинків.

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