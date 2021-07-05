"Каждый раз, когда приходит новый менеджер, вокруг клуба витает волнение. Нуну – замечательный тренер и достиг больших успехов в Вулверхэмптоне, помог ему выйти на новый уровень. Я уверен, что мы свяжемся после турнира.

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Я слышал, что Паратичи хочет, чтобы я остался в Тоттенхэме. Как игрок, конечно вы хотите быть желанным, стремитесь чувствовать себя любимым. Приятно такое слышать, это добавляет мотивации. Я уверен, что мы познакомимся после Евро", – заявил форвард в комментарии talkSPORT.

Напомним, что Харри Кейн впервые заговорил о своем трансфере в мае. Претендентами на форварда "шпор" называли пару клубов из Манчестера и лондонский Челси.

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