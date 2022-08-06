Чемпионат Англии 2022/23, 1-й тур

Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1

Голы: Сессеньон, 21, Дайер, 31, Салиса, 61 (автогол), Кулусевский, 63 – Ворд-Праус, 12

Ньюкасл – Ноттингем – 2:0

Голы: Шер, 58, Уилсон, 78

Борнмут – Астон Вилла – 2:0

Голы: Лерма, 3, Мур, 80

Лидс – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Родриго, 24, Аит-Нури, 74 (автогол) – Поденсе, 6

Тоттенхэм в родных стенах принимал Саутгемптон, едва не продолжив тренд грандов на слабенький старт сезона. "Святые" лучше начали встречу, открыв счёт уже на 12-й минуте вследствие подачи на линию полукруга и фантастического выстрела Уорд-Проуза с лёту (идентичный гол Срна когда-то забил Днепр на Донбасс Арене). Впрочем, лондонцы быстро пришли в себя, перевернув ход встречи ещё до середины первого тайма. Так, на 21-й минуте Сессеньон замкнул навес Кулусевски на дальнюю штангу , а на 31-й Дайер метко пробил головой после углового – 2:1.

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Упустив ещё несколько хороших моментов, "шпоры" отправились на перерыв при шатком преимуществе в счете, однако в начале второго тайма подопечные Антонио Конте закрыли все вопросы о победителе. На 61-й минуте Эмерсон принял проникающий пас от Сона и прострелил таким образом, что Салису срезал мяч в свои ворота. 3:1. На 63-й же Кулусевски получил мяч на правом краю штрафной и пробил в дальний угол – 4:1! Этот гол оказался последним во встрече. Тоттенхэм празднует разгромную победу.

Тем временем Ноттингем Форест в своем первом за 23 года матче АПЛ встречался с Ньюкаслом на его поле. Камбек оказался чрезвычайно тяжёлым – в первом тайме "сороки" владели мячом 65% игрового времени и вели со счетом 14:3 по ударам, в том числе попав в штангу. С огромным трудом гости удержали "нули" до перерыва.

В начале второго тайма показалось, что новичок АПЛ выровнял игру, но о себе дали знать опыт и класс игроков Ньюкасла. На 58-й минуте Шер получил мяч на фланге и бахнул с правого угла штрафной площади – точно под перекладину! 1:0, "сороки" вышли вперёд. Ноттингем ничем интересным не ответил, а на 78-й минуте пропустил второй гол. На этот раз отличился Уилсон, расстрелявший ворота с передаче Жоэлинтона. 2:0. Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

В параллельной встрече Борнмут отметил возвращение в АПЛ голом в ворота Астон Виллы уже на 3-й минуте. Героем стал Лерма, расстрелявший ворота с близкой дистанции вследствие углового и скидки от Келли. После этого бирмингемцы перехватили инициативу, но при более высоком проценте владения мячом они не смогли превзойти "вишенок" в остроте. Обменявшись несколькими хорошими ударами, футболисты отправились на перерыв при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме интересных моментов было мало. Астон Вилла, несмотря на необходимость отыгрываться, не смогла организовать что-то более интересное, чем дальний выстрел Камара, ни разу не попав в створ. В конце концов, Борнмут наказал гостей за бездарность в атакующей работе, забив второй гол – его провел Мур, замкнувший подачу от Келли. 2:0. Астон Вилла капитулировала.

Вулверхэмптон в выездном матче против Лидса продолжил тренд на быстрые голы, открыв счёт на 6-й минуте усилиями Поденсе. Даниэль расстрелял ворота в падении после подачи от Нету и скидки в исполнении Хвана. Впрочем, счастье "волков" длилось недолго. На 24-й минуте йоркширцы восттановили статус-кво благодаря ошибке Аит-Нури под давлением Харрисона. Последний выкатил пас под удар Родриго, которому оставалось пробить с близкого расстояния – 1:1.

Именно с этим счётом команды отправились на отдых. Во втором же тайме содержание игры особенно не менялось – Лидс и Вулверхэмптон время от времени создавали неплохие моменты, голкиперы спасали, а явного преимущества никто не имел. В такой вязкой борьбе выгоднее себя чувствуют подопечные Бруну Лаже, однако на этот раз "болотом" лучше воспользовался коллектив Джесси Марша. На 74-й минуте Бэмфорд исполнил прострел в скопление игроков, Ааронс пробил, а мяч рикошетом от Аита-Нури влетел в ворота. 2:1!

Лидс мог добить соперника на 81-й минуте благодаря подаче Харрисона и удару головой в исполнении Бэмфорда, но Са выручил "вулвз". Впрочем, избежать поражения его партнерам так и не удалось.

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