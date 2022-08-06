В рамках 1-го туру нового сезону АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 1-й тур

Тоттенхем – Саутгемптон – 4:1

Голи: Сессеньйон, 21, Даєр, 31, Салісу, 61 (автогол), Кулусевскі, 63 – Ворд-Праус, 12

Ньюкасл – Ноттінгем – 2:0

Голи: Шер, 58, Вілсон, 78

Борнмут – Астон Вілла – 2:0

Голи: Лерма, 3, Мур, 80

Лідс – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Родріго, 24, Аїт-Нурі, 74 (автогол) – Поденсе, 6

Тоттенхем у рідних стінах приймав Саутгемптон, ледь не продовживши тренд грандів на слабенький старт сезону. "Святі" краще почали зустріч, відкривши рахунок на 12-й хвилині внаслідок подачі на лінію півкола й фантастичного пострілу Ворд-Проуза з лету (ідентичний гол Срна колись забив Дніпру на Донбас Арені).

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Втім, північні лондонці швидко оговтались, перегорнувши хід зустрічі ще до середини першого тайму. Так, на 21-й хвилині Сессеньйон замкнув навіс Кулусевскі на дальню стійку, а на 31-й Дайєр влучно пробив головою після кутового – 2:1.

Змарнувавши ще кілька хороших моментів, "шпори" відправились на перерву за хиткої переваги в рахунку, однак на початку другого тайму підопічні Антоніо Конте закрили усі питання щодо переможця. На 61-й хвилині Емерсон прийняв проникний пас від Сона й прострілив таким чином, що Салісу зрізав м'яч у власні ворота. 3:1.

На 63-й же Кулусевскі отримав м'яч на правому краю штрафного й пробив точнісінько у дальній кут – 4:1! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Тоттенхем святкує розгромну звитягу.

Тим часом Ноттінгем Форест у своєму першому за 23 роки матчі АПЛ зустрічався з Ньюкаслом на його полі. Камбек виявився надзвичайно важким – у першому таймі "сороки" володіли м'ячем 65% ігрового часу й вели з рахунком 14:3 за ударами, зокрема влучивши у стійку. З величезними труднощами гості втримали "нулі" до перерви.

На початку другого тайму здалося, що новачок АПЛ дещо вирівняв гру, однак взнаки далися досвід і клас гравців Ньюкасла. На 58-й хвилині Шер отримав м'яч на фланзі й бахнув з правого кута карного майданчика – точно під поперечину! 1:0, "сороки" вийшли вперед.

Ноттінгем нічим цікавим не відповів, а на 78-й хвилині ще й пропустив другий гол. Цього разу відзначився Вілсон, який розстріляв ворота з передачі Жоелінтона. 2:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У паралельній зустрічі Борнмут відзначив повернення в АПЛ голом у ворота Астон Вілли вже на 3-й хвилині. Героєм став Лерма, який розстріляв ворота з близької дистанції внаслідок кутового та скидки від Келлі.

Після цього бірмінгемці перехопили ініціативу, але при вищому відсотку володіння м'ячем вони не змогли перевершити "вишеньок" у гостроті. Обмінявшись кількома хорошими ударами, футболісти відправились на перерву за рахунку 1:0 на користь господарів.

У другому таймі цікавих моментів було обмаль. Астон Вілла, попри необхідність відігруватись, не змогла організувати чогось цікавішого за дальній постріл Камара, жодного разу не влучивши у площину. Зрештою, Борнмут покарав гостей за бездарність в атакувальній роботі, забивши другий гол – його провів Мур, який замкнув подачу від Келлі. 2:0. Астон Вілла капітулювала.

Вулверхемптон у виїзному матчі проти Лідса продовжив тренд на швидкі голи, відкривши рахунок на 6-й хвилині зусиллями Поденсе. Даніель розстріляв ворота у падінні після подачі від Нету й скидки у виконанні Хвана.

Втім, щастя "вовків" тривало недовго. На 24-й хвилині йоркширці відновили статус-кво внаслідок помилки Аїт-Нурі під тиском Харрісона. Останній викотив пас під удар Родріго, якому залишалось пробити з близької відстані – 1:1.

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. В другому ж таймі зміст гри не змінювався – Лідс і Вулверхемптон час від часу створювали непогані моменти, голкіпери рятували, а явної переваги ніхто не мав.

В такій в'язкій боротьбі здебільшого сильніше почуваються підопічні Бруну Лаже, однак цього разу "болотом" краще скористався колектив Джессі Марша. На 74-й хвилині Бемфорд виконав простріл у скупчення гравців, Ааронс пробив, а м'яч рикошетом від Аїта-Нурі влетів у ворота. 2:1!

Лідс міг добити суперника на 81-й хвилині завдяки подачі Харіссона та удару головою у виконанні Бемфорда, але Са виручив "вулвз". Втім, уникнути поразки його партнерам так і не вдалося.

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