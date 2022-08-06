После победы над Ман Сити в Суперкубке Ливерпуль совсем не виден в первые 15 минут. Фулхэм очень активно душит высоким прессингом, хватает и агрессивной игры на грани фола. Александер-Арнольд под таким давлением ошибается возле своей штрафной. Митрович без особых препятствий врывается во владения Алиссона, и только неудачный последний удар позволяет гостям сохранить ворота сухими. У Ливерпуля всего 2 острых прохода Робертсона и Диаса левым краем за половину первого тайма. В одном случае Луис даже забил на добивании после удара Энди, однако перед попыткой шотландца был очевидный офсайд. Первый удар Салаха на 23 минуте, и снова активность фулбеков. Мохамед головой не слишком качественно пробил после навеса Трента.

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Паника "красных" на стандартах. Вроде бы и нет особо у "дачников" ударов, но команда Клоппа отбивается крайне напряженно. При 30% владения Фулхэм перестрелял абсолютного фаворита в первые пол часа (4:1). Трижды подряд Ливерпуль спасается лишь отчаянным блоком, а все удары пропускает в пределах штрафной. Однако на 32-й минуте и это не помогло. Тете (не путать с экс-вингером Шахтера) подал с правого фланга, Митрович спокойно переиграл Трента на втором этаже, Алиссон неуклюже пропустил в ближний.

Диас чудом не дотянулся до прострела Робертсона из пределов вратарской, а затем попал в крестовину. Вот уже что-то. Но где Салах, на пару с Соном лучший голеадор прошлого сезона? Остаток тайма – опять много возни на подступах в финальной трети и полное отсутствие ударов. Фулхэм переиграл Ливерпуль, который будто ожидал, что новичок АПЛ будет столь же обречен с первых минут, как в прошлом году другой клуб, бегающий туда-сюда из Чемпионшипа (Норвич). Да, гости создали свои моменты и даже могли уже повести, но о привычном доминировании с такого рода соперниками нет и речи. План лондонцев сработал гораздо лучше при ограниченном временном ресурсе (28% контроля мяча).

Ураганное начало и второго тайма. Травмировался Тьягу Алькантара, провалился Фирмино. Следовательно, на 50 минуте двойная замена от Клоппа. Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес вышли. Кебано пробивает метров с 16 совсем без опеки – штанга спасает Ливерпуль, который конфузится все больше. Но вот две подряд идентичные атаки с прострелом Салаха и ударом Дарвина… пяткой. В одном случае Родак парировал, в другом уругваец таки прошил визави. Все тот же Дарвин делает скидку головой, Диас расстреливает – очередной сейв голкипера. Родак спасает и после удара Салаха, но здесь откровенный офсайд.

Экс-вингер Шахтера Соломон дебютировал за Фулхэм, также выйдя на замену, как и новичок соперника Нуньес. Манор едва ли не первым касанием перехватил пас в центре поля и сразу бросил на ход Митровичу. Серб в издевательском стиле простеньким финтом спровоцировал Ван Дейка на пенальти и оформил дубль, обыграв Алиссона, который даже угадал угол обстрела. Карвалью, сменивший Диаса, дебютировал против своей предыдущей команды. Португалец стрелял с лета после подачи Трента с углового – выше.

Клопп уже повесил было носа, но дальше Дарвин к забитому мячу добавляет ассист. Александер-Арнольд набросил в штрафную, соперник сбросил Нуньесу, тот немного удачливо скинул назад, а Салах расстрелял по сути пустые ворота. На 4-й компенсированной минуте Хендерсон эффектно выкрутил в перекладину из-за пределов штрафной после паса Эллиотта. В итоге Фулхэм все же останавливает Ливерпуль, оставляя Арсенал с Зинченко на 1-м месте АПЛ.