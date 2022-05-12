В рамках северолондонского дерби Арсенал потерпел сокрушительное поражение от Тоттенхэма (0:3), подпустив "петухов" на минимальное расстояние и рискуя потерять позицию в топ-4 АПЛ. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Центральным матчем дня в Европе стало северолондонское дерби между Тоттенхэмом и Арсеналом. Трудно даже вспомнить, когда оно имело столь важное значение: победа отправила бы "канониров" в Лигу чемпионов и выбросила из борьбы за неё "петухов", а ничья оставила бы принципиальных соперников на дистанции в четыре очка друг от друга – подопечные Конте держались бы пятыми, а команда Артеты осталась бы четвёртой. Конечно, такой расклад не устраивало "шпор". Тем более, в матче в родных стенах.

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Болельщики ожидали фантастическое сражение, однако поединок оказался не очень весёлым. В первые 20 минут наиболее интересным эпизодом на поле стало столкновение Холдинга и Сона в центре поля – Роберт прихватил нападающего обеими руками, уложил на газон, да ещё и перебросил через себя приёмом из греко-римской борьбы. Случилось небольшое столкновение, но обошлось без карточек.

"Канониры" в принципе пытались работать с корейцем поплотнее, однако подобная тактика вылилась в катастрофу. Уже на 21-й минуте Седрик Соареш жестко подтолкнул Сона у своих ворот – арбитр Пол Тирни без колебаний назначил пенальти, а Кейн уверенно его реализовал. 1:0!

Арсенал ничем интересным не ответил. У Тоттенхэма моментов также не возникало, однако Сон сумел усадить Холдинга на жёлтую карточку. Роб прихватил его за футболку на 26-й минуте. Это решение стало роковым: на 33-й минуте Дайер исполнил высокую подачу из центра поля на ход корейцу, а центрбек Арсенала встретил нападающего ударом с локтя в лицо – Тирни сразу же показал вторую жёлтую, оставив "пушкарей" в меньшинстве.

Ещё через четыре минуты "шпоры" конвертировали численное большинство во второй гол: Сон исполнил подачу с углового, Бентанкур сбросил её на дальнюю штангу, а Кейн в полном одиночестве переправил мяч в ворота – 2:0! Правда, на 44-й минуте Нкетия мог сократить отставание в счёте, классно пробив с левого угла штрафной под перекладину, однако Льорис спас Тоттенхэм. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "шпор".

Вопрос о победителе в дерби фактически был снят. Существовали лишь призрачные надежды на героический камбек Арсенала, однако всё закончилось ровно через минуту после старта второго тайма. Кейн получил пас от Санчеса в штрафную, но пробить не смог из-за сопротивления Габриэля – впрочем, мяч отскчил на Сона. Кореец тут же расстрелял ворота, попав в левый нижний угол. 3:0. Разгром.

Гости сумели огрызнуться неплохой атакой с передачей Мартинелли под удар Сака, но его в последний момент накрыл Дэвис. После этого сопротивление подопечных Микеля Артеты стихло. Тоттенхэм же некоторое время продолжал давить: на 59-й минуте Эмерсон замыкал навес Кейна на линию вратарской (Ремсдейл парировал), на 62-й сам Харри бахнул с дистанции под перекладину (Ремсдейл снова был на высоте), а на 64-й Сон пробил после прострела Сессеньона – впрочем, метров с 10-ти он не попал в ворота.

В последние полчаса хозяева успокоились. На поле стало скучно, а Арсеналу даже позволили немножко поатаковать. Забить хотя бы гол престижа гостям так и не удалось, так что финальный свисток зафиксировал разгромную победу "петухов" в дерби. 3:0!

Таким образом, Тоттенхэм набрал 65 очков, оставшись на пятой позиции, но приблизившись к четвёртой на расстояние в 1 зачётный балл. Арсенал пока остаётся в зоне ЛЧ, но теперь команда Микеля Артеты не имеет права на осечку. Впереди у "канониров" матчи против Ньюкасла и Эвертона. "Шпоры" сыграют с Бёрнли и Норвичем.

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