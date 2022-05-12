В рамках північнолондонського дербі Арсенал зазнав нищівної поразки від Тоттенхема (0:3), підпустивши "півнів" на мінімальну відстань і ризикуючи втратити позицію в топ-4 АПЛ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Центральним матчем дня у всій Європі стало північнолондонське дербі між Тоттенхемом і Арсеналом. Важко навіть згадати, коли воно мало настільки важливе значення: перемога відправила б "канонірів" у Лігу чемпіонів і викинула з боротьби за неї "півнів", а нічия залишила б принципових суперників на дистанції в чотири очки один від одного – підопічні Конте трималися б п'ятими, а команда Артети залишилась би четвертою. Звісно ж, такий розклад не влаштовував "шпор". Тим паче, у матчі в рідних стінах.

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Вболівальники очікували фантастичної битви, однак поєдинок виявився не дуже веселим. В перші 20 хвилин найбільш цікавим епізодом на полі стало зіткнення Холдінга й Сона в центрі поля – Роб прихопив нападника обома руками, вклав на газон, та ще й перекинув через себе прийомом із греко-римської боротьби. Сталася невеличка сутичка, але обійшлось без карток.

"Каноніри" в принципі намагалися працювати з корейцем якомога щільніше, однак подібна тактика вилилась у катастрофу. Вже на 21-й хвилині Седрік Соареш жорстко підштовхнув Сона біля своїх воріт – арбітр Пол Тірні без вагань призначив пенальті, а Кейн впевнено його реалізував. 1:0!

Арсенал нічим цікавим не відповів. У Тоттенхема моментів також не виникало, однак Сон зумів посадити Холдінга на жовту картку. Роб прихопив його за футболку на 26-й хвилині. Це рішення стало фатальним: на 33-й хвилині Дайєр виконав високу подачу з центру поля на хід корейцю, а центрбек Арсенала зустрів нападника ударом з ліктя в обличчя – Тірні одразу ж показав другу жовту, залишивши "гармашів" у меншості.

Ще за чотири хвилини "шпори" конвертували чисельну більшість у другий гол: Сон виконав подачу з кутового, Бентанкур скинув її на дальню стійку, а Кейн у повній самотності переправив м'яч у ворота – 2:0! Щоправда, на 44-й хвилині Нкетія міг скоротити відставання гостей у рахунку, класно пробивши з лівого кута штрафного під поперечку, однак Льоріс врятував Тоттенхем. Зрештою відпочивати команди відправились за комфортної переваги "шпор".

Питання щодо переможця в дербі фактично були зняті. Існували лишень примарні надії на героїчний камбек Арсенала, однак все завершилось рівно за хвилину після старту другого тайму. Кейн отримав пас від Санчесу в карний майданчик, але пробити не зміг через спротив Габріеля – втім, м'яч відскочив на Сона. Кореєць тут же розстріляв ворота, влучивши у лівий нижній кут. 3:0. Розгром.

Гості зуміли огризнутись непоганою атакою з передачею Мартінеллі під удар Сака, але його в останню мить накрив Девіс. Після цього спротив підопічних Мікеля Артети стих. Тоттенхем же деякий час продовжував тиск: на 59-й хвилині Емерсон замикав навіс Кейна на лінію воротарського (Ремсдейл парирував), на 62-й сам Харрі бахнув з дистанції під поперечку (Ремсдейл знову був на висоті), а на 64-й Сон пробивав після прострілу Сессеньйона – втім, метрів з 10-ти він не влучив у ворота.

В останні півгодини господарі заспокоїлись. На полі стало нудно, а Арсеналу навіть дозволили трішки поатакувати. Забити бодай гол престижу гостям так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "півнів" у дербі. 3:0!

Таким чином, Тоттенхем набрав 65 очок, залишившись на п'ятій позиції, але наблизившись до четвертої на відстань в 1 заліковий бал. Арсенал поки що залишається у зоні ЛЧ, але тепер команда Мікеля Артети не має права на осічку. Попереду в "канонірів" матчі проти Ньюкасла й Евертона. "Шпори" зіграють з Бернлі й Норвічем.

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