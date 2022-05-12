Манчестер Сити после вылета из Лиги чемпионов остается только сражаться за золото в АПЛ. После вчерашней победы Ливерпуля мерсисайдцы сравнялись по очкам и вышли на первую позицию благодаря лучшей разнице голов, так что "горожанам" необходимо было восстанавливать свой гандикап в три зачетных балла. Для этого нужно было переиграть неуступчивый Вулверхэмптон на Молинью.

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Травмы Стоунза, Уокера и Диаша открыли дорогу в основной состав для Зинченко, хотя Александр своим футболом в последних матчах полностью наиграл на старт и без посторонней помощи. Свою крутую форму украинец подтвердил уже на 7-й минуте, став одним из соавторов быстрого гола "горожан" – Саша после выноса от Са выиграл верховую борьбу у Шикинью, сбросив мяч на ход Бернарду Силве, а португалец выполнил разрезной пас на левый край. штрафной. Туда ворвался Де Брюйне, ударом в касание отправивший мяч в дальний угол. 0:1!

Вулверхэмптон, однако, не был шокирован подобным развитием событий. Всего через две минуты после пропущенного гола, Шикинью опасно врывался на правый край штрафной площади – от удара с близкого расстояния спас подкат Ляпорта. На 11 же "вулвз" поймали подопечных Пепа на контратаке, которую своей обрезкой запустил Стерлинг. Хименес подхватил мяч и протащил его через центр, после чего отдал передачу на левый фланг под рывок Нету и побежал открываться на дальнюю стойку. Зинченко в последний момент догнал Рауля, однако Педру выполнил передачу в спину защитникам на Дендонкера – с ним не доработал Де Брюйне. Леандр наказал гостей мощным ударом – 1:1!

На мгновение показалось, что интрига в борьбе за чемпионство возрождается, однако Манчестер Сити быстро вернул всех на землю. Зинченко не остался в стороне от этого процесса, став одним из архитекторов второго гола "горожан" на 16-й минуте – Александр запустил классный черпачок в зону перед штрафным на Де Брюйне, тот в касание запустил мяч под удар Стерлингу с 11-ти метров, но Са опередил Рахима, выбив сферу грудью. Кевин тут же сыграл на добивании. 1:2!

На 24-й минуте Кевин еще и хет-трик оформил. Здесь уже обошлось без Зинченко: Стерлинг после вброса с аута сбросил мяч на бельгийца, а тот, сместившись к линии полукруга, пробил в дальний нижний угол – 1:3! "Трешка" Кевина за 24 минуты стала третьей по скорости в истории АПЛ, если считать от стартового свистка. Скорее, хет-трики забивали только Мане в 2016 году (16 минут) и Дуайт Йорк в 2002-м (22).

До перерыва Де Брюйне мог отличиться и покером, однако его мощный выстрел из-за пределов штрафной прошел рядом со стойкой. С аналогичной точностью на 40-й минуте бил и Канселу. У Вулверхэмптона, в свою очередь, мало что получалось. Подопечные Бруна Лаже пытались развивать атаки через фланги и несколько раз остро простреливали или врывались, но до логического завершения эти выпады не доходили. Зинченко и здесь проявил себя как следует, надежно сыграв в обороне, хотя на 35-й минуте он вполне мог привезти пенальти за довольно неподходящий подкат против Шикинью в штрафной. Арбитры проморгали этот эпизод.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Сити. Второй же тайм начался с четвертого гола гостей – это Стерлинг реализовал выход один на один против Са, получив пас от Канселу. Впрочем, взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. "Вулвз" же на 56-й едва не вернулись в игру в результате подачи с углового и скидки на вратарскую линию под удар Коуди. Конор пробил в левый нижний, но Эдерсон парировал, а лайнсмен заметил положение вне игры.

Вообще, начало второго тайма выглядело очень динамично. Вулверхэмптон смело шел вперед, а Манчестер Сити немного занервничал. Впрочем, на 60-й минуте все вопросы о победителе матча были сняты: Бернарду Силва закрутил комбинацию с Родри и Зинченко на левом фланге, после чего вырезал передачу в центр на Де Брюйне – Кевин же запустил пас в разрез на левый край штрафного под вторжение Фодену. Фил прострелил на Стерлинга, однако Рахиму замкнуть не дали. Мяч отскочил на Де Брюйне, а тот мощным ударом с линии поразил правый нижний угол. 1:4! Бельгиец таки оформил свой покер.

На 62-й Зинченко мог принять участие и в пятом взятии ворот, разогнав контратаку и отдав передачу на ход Фодену левым флангом. Тот вошел на край штрафной, легко расшатал защитника и покатил на дальнюю стойку – впрочем, Стерлинг немножко не успел на замыкание. Спустя еще пять минут Фоден завершил контрвыпад 4-в-3, приняв пас от Де Брюйне и пробив с пределов штрафной в ближнюю штангу. Вулверхэмптон огрызнулся дальним ударом Хименеса на 69-й, однако Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины.

После этого игра несколько успокоилась. Манчестер Сити доминировал, спокойно раскатывая мяч, Стерлинг не забивал после роскошных передач, а Пеп Гвардиола производил замены. В конце концов, они и добили Вулверхэмптон – на 85-й минуте свежий Грилиш принял опасный ход от не менее свежего Мареза, после чего отдал проникающую передачу.на Канселу. Жоау прострелил на дальнюю штангу, а Стерлинг замкнул. 1:5! Еще через минуту Рахим вышел один на один и пробил мимо ворот, а на 89-й Де Брюйне чуть не оформил пента-трик, бахнув с правого края штрафной площадки в дальнюю штангу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "горожан" со счетом 1:5. Манчестер Сити возвращается на первую позицию и отрывается от Ливерпуля на три очка.

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