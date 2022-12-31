Главный тренер "шпор" Антонио Конте хочет видеть в своей команде вингера Ювентуса Деяна Кулусевски, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Разрыв очень большой": Конте требует от Тоттенхэма усиления состава

Тоттенхэм настроен воспользоваться осведомленностью Фабио Паратичи в деталях контракта 21-летнего шведа. Нынешний спортивный директор лондонцев работал на аналогичной должности в Ювентусе и занимался переходом игрока из Аталанты.

Кроме того, Тоттенхэм рассчитывает потратить на эту операцию не более 25 млн евро. Ради этого "шпоры" готовы пожертвовать своим игроком. В обратном направлении может уехать Джованни Ло Чельсо.

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