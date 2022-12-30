"Еще раньше, когда я только пришел, я был уверен в необходимости усиления. Теперь, после двух месяцев работы, могу только утверждать это. Команда нуждается в совершенствовании. Жду встречи с руководством, чтобы обсудить ситуацию.

Мбаппе оценил вероятность перехода в Тоттенхэм

Раньше я оценивал, на кого из игроков могу рассчитывать, а на кого – нет. Безусловно, нам нужны новички для квалификации в еврокубки, ведь у Тоттенхэма очень серьезные соперники. Кроме трансферов, нужно набраться терпения и дать нам время, потому что сейчас разрыв очень большой. Нужно много работать", – цитирует Конте Football.London.

Напомним, итальянец возглавил Тоттенхэм в ноябре, подписав контракт до лета 2023 года. В семи матчах АПЛ под его руководством "шпоры" выиграли четыре и трижды сыграли вничью. Сейчас лондонская команда занимает 6 место в турнирной таблице.

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