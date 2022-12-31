Головний тренер "шпор" Антоніо Конте хоче бачити у своїй команді вінгера Ювентуса Деяна Кулусевскі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Розрив дуже великий": Конте вимагає від Тоттенхема підсилення складу

Тоттенхем налаштований скористатися обізнаністю Фабіо Паратічі у деталях контракту 21-річного шведа. Нинішній спортивний директор лондонців працював на аналогічній посаді в Ювентусі й займався переходом гравця з Аталанти.

Окрім того, Тоттенхем розраховує витратити на цю операцію не більше ніж 25 млн євро. Задля цього "шпори" готові пожертвувати своїм гравцем. У зворотному напрямку може поїхати Джованні Ло Чельсо.

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