Тоттенхем намагається виміняти зірку Ювентуса – Конте вже обрав жертву в своїй команді
Лондонський клуб перебуває у пошуках підсилення атакувальної ланки.
Головний тренер "шпор" Антоніо Конте хоче бачити у своїй команді вінгера Ювентуса Деяна Кулусевскі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Тоттенхем налаштований скористатися обізнаністю Фабіо Паратічі у деталях контракту 21-річного шведа. Нинішній спортивний директор лондонців працював на аналогічній посаді в Ювентусі й займався переходом гравця з Аталанти.
Окрім того, Тоттенхем розраховує витратити на цю операцію не більше ніж 25 млн євро. Задля цього "шпори" готові пожертвувати своїм гравцем. У зворотному напрямку може поїхати Джованні Ло Чельсо.
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