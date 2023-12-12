Левый латераль Дестини Удоджи подписал новый контракт до лета 2030 года, сообщает пресс-служба "шпор".

Тоттенхэм разгромил Ньюкасл, остановив 5-матчевую безвыигрышную серию – у Сона 1+2, Ришарлисон оформил дубль

Тоттенхэм летом 2022-го заплатил за таланта Удинезе 18 млн евро, но его оставили в Италии еще на один сезон. Удоджи наконец-то доехал до АПЛ и стал одним из открытий старта нынешнего сезона – гол+2 ассиста в 14 матчах. Месяц назад Дестини включили в список лучших левых защитников мира наряду с признанными звездами Робертсоном, Зинченко и Шоу.

Добавим, что сейчас цена 21-летнего Удоджи по Transfermarkt составляет уже 36 млн евро. В ноябре он дебютировал за национальную сборную Италии.

Тренер Челси угрожает Мудрику – жемчужине худшего клуба в истории АПЛ, Ролс-Ройс, трансфер и "Золотой мяч" украинцам