Лівий латераль Дестіні Удоджи підписав новий контракт до літа 2030 року, інформує прес-служба "шпор".

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Тоттенхем влітку 2022-го заплатив за таланта Удінезе 18 млн євро, але його залишили в Італії ще на один сезон. Удоджи нарешті доїхав до АПЛ і став одним з відкриттів старту нинішнього сезону – гол+2 асисти у 14 матчах. Місяць тому Дестіні включили в список найкращих лівих захисників світу поряд з визнаними зірками Робертсоном, Зінченком та Шоу.

Додамо, що зараз ціна 21-річного Удоджи за Transfermarkt складає вже 36 млн євро. У листопаді він дебютував за національну збірну Італії.

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