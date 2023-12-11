Фанаты Эвертона просто обожают Виталия Миколенко, ставшего одним из героев победы над Челси. Михаил Мудрик был активным, но ничем не помог лондонцам. Маурисио Почеттино уже запугивает подопечных трансферным рынком.

Александр Зинченко с Арсеналом уступил "грозе авторитетов" – Астон Вилле. Не обошлось без судейских скандалов. Борнмут Ильи Забарного впервые победил на Олд Траффорд, да еще с разгромным счетом. Воспитанника Динамо сватают на серьезное повышение. Брентфорд Егора Ярмолюка сотворил сенсацию, но со знаком "минус". Об этом подробно в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

"Уровень Роберто Карлоса". Миколенко порвал всех критиков – причина прогресса, тонны извинений, мемы с конкурентами Мудрика