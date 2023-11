Издание Four Four Two составило рейтинг лучших левых защитников мира по состоянию на данный момент. В него попал 26-летний игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко, занявший 4 позицию.

"Микель Артета, казалось, пригласил Александра Зинченко в Арсенал на позицию полузащитника. Но украинец процветал на позиции левого защитника, когда "канониры" навязали Манчестер Сити борьбу за титул Премьер-лиги 2022/23.

Подбирая мяч из глубины и смещаясь в центральную зону, украинская звезда способен диктовать игру с помощью прекрасного точного паса, обеспечивая в то же время прочную базу, с которой Арсенал может защищаться.

Фантастически последовательный игрок, Зинченко разрывает линии своими пасами", – описали игру универсала сборной Украины.

Топ-10 левых защитников мира в настоящее время по версии Four Four Two

10. Первис Эступиньян (Брайтон)

9. Нуну Мендеш (ПСЖ)

8. Алехандро Бальде (Барселона)

7. Ферлан Менди (Реал Мадрид)

6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

5. Дестини Удоджи (Тоттенхэм)

4. Александр Зинченко (Арсенал)

3. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

2. Тео Эрнандес (Милан)

1. Альфонсо Дэвис (Бавария).

