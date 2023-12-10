Тоттенхэм не знал побед в пяти турах подряд, потерпев четыре поражения. Соперники были сверхмощные (Сити, Вилла, Челси), арбитры не засчитывали целые хет-трики, команда доигрывала вдевятером – все все понимают, но результат на табло. Впрочем, зона ЛЧ была еще недалеко.

Чтобы держаться в борьбе, "шпоры" должны были бить Ньюкасл. Ожидалась очень непростая встреча, однако совокупность вышеназванных факторов чрезвычайно мотивировала Тоттенхэм. Разменявшись шикарными моментами на старте встречи и быстро начав доминировать, лондонцы открыли счет – Сон на 27-й минуте переиграл Триппьера и прострелил вдоль ворот, а Удоджи замкнул. 1:0!

А на 38-й минуте подопечные Энджи Постекоглу удвоили преимущество. Ситуация с первым голом повторилась, только теперь на замыкании оказался Ришарлисон – 2:0. Это уже была серьезная заявка на победу. Перед перерывом хозяева могли и разгром устроить, но Джонсон с левого края штрафной пробил мимо дальнего угла, а Ришарлисон при попытке замкнуть кросс Кулусевски разминулся с мячом.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Тоттенхэма в счете, хотя оформить его было непросто. Ньюкасл до перерыва выглядел зубасто – у гостей были удары с близкого расстояния, сейв Викарио после удара Альмирона с правого края штрафной и целый 1,0 xG в активе. На гол они заслужили.

А вот на второй тайм Ньюкасл не появился. Подопечные Эдди Хау выступали фишками для быстроногих "петухов", ничего не организовав в ответ вплоть до 77-й минуты. Тогда Жоэлинтон пробивал с линии штрафной площадки, запустив мяч над перекладиной.

К тому времени Тоттенхэм уже имел попадание Джонсона в стойку, кросс под удар Сону с Семи метров, почти успешную попытку перебросить Дубравку и опасный выстрел Кулусевски с окраин штрафной (сейв Дубравки). Что наиболее важно, Тоттенхэм забил третий гол – это Ришарлисон замкнул фантастическую подачу Порро в район линии вратарской. 3:0!

После этого вопросы относительно победителя встречи были сняты. Тоттенхэм в конце встречи еще и пенальти заработал и реализовал (оба действия в активе Сона). Ньюкасл же огрызнулся голом престижа в компенсированное время. 4:1!

"Шпоры" празднуют разгром, оставаясь в трех очках от зоны ЛЧ. Ньюкасл отстает от лондонцев на четыре зачетных балла.