Ранее мюнхенский клуб объявил, что немецкий специалист покинет пост главного тренера после завершения сезона. После этого руководству Баварии не удалось договориться ни с Хаби Алонсо, ни с Юлианом Нагельсмманом, ни с Ральфом Рангником. До сих пор неизвестно, кто заменит Томаса Тухеля на его посту.

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"Что ж, вы можете изменить любой контракт по взаимному согласию, потому что у нас тоже был контракт, и мы договорились о его досрочном расторжении, поэтому все возможно. Но ответ тот же, соглашение остается в силе, и соглашение существует", – цитирует наставника мюнхенцев ESPN.

Напомним, Бавария пытается удержать вторую строчку в турнирной таблице Бундселиги. Сейчас команда Томаса Тухеля имеет 69 очков и опережает ближайшего преследователя на пять баллов. Мюнхенцы также продолжают выступать в Лиге чемпионов.

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