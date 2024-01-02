О продлении Сарром контракта с Тоттенхэмом до лета 2030 года сообщает официальный сайт лондонского клуба. 21-летний Сарр сыграл в этом сезоне за "шпор" в 18 матчах. Он был включен в состав сборной Сенегала на Кубок африканских наций, который пройдет в этом месяце. Тем не менее, участие Сарра в этом турнире находится под вопросом - в последнем матче за Тоттенхэм против Борнмута хавбек получил травму.

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Сарр забил Борнмуту, но затем был вынужден досрочно отправиться в раздевалку ещё в первом тайме. Уходя с поля, он плакал.

Сарр перешёл в Тоттенхэм в 2021 году из Метца, но сезон 2021/22 провёл в составе французской команды. С момента своего дебюта за лондонцев Папе сыграл 33 матча во всех турнирах и забил 2 мяча.

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